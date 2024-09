Ovazione per Giorgia Meloni al G7 di Ortigia: “Il Made in Italy è la nostra storia, la nostra forza”

Era attesa ed è arrivata accolta con un’ovazione. La premier Giorgia Meloni ha inaugurato l’Expo Divinazione 24 nell’ambito del G7 agricoltura che si tiene a Siracusa fino al 26 settembre. La premier si è recata nello stand Confagorà di Confagricoltura dove è stata accolta dall’inno nazionale. Il giro per gli stand – oltre 200- allestiti nella suggestiva location di Ortigia è entusiasmante. Il G7 Agricoltura per la prima volta aperto alla Pesca riserva eccellenze e “gioielli” in ogni angolo. “Giorgia, Giorgia”. La premier è accolta da applausi e molto calore umano. E’ entrata anche brevemente nella cattedrale dove si stava celebrando un matrimonio. Qui l’ha accolta monsignor Sebastiano Amenta per una veloce visita alla cappella di Santa Lucia. A riceverla Elena Artale, componente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, che le ha parlato del culto della patrona e le ha regalato un libro per la figlia.

Meloni a Ortigia: “Se tutto andrà bene l’esportazione prodotta dagli agricoltori varrà 70 mld”

Cittadini, visitatori, turisti si accalcano intorno per chiederle un selfie. L’evento, oltre a rappresentare una vetrina delle nostre migliori produzioni riveste un rilievo strategico a cui da sempre il governo riserva grande attenzione ed energie. “L’agroalimentare è un pezzo fondamentale del nostro nome nel mondo. Il Made in Italy è un pezzo straordinario della nostra identità. E’ conosciuto dappertutto e quest’anno, se le cose andranno come noi crediamo, l’esportazione italiana di prodotti agroalimentari varrà fino a 70 miliardi di euro: è il valore della nostra ricchezza che viene prodotta dagli agricoltori”, annuncia Meloni. Che ringrazia dal profondo “tutte le aziende che sono venute qui a raccontare questa storia ai tanti ospiti internazionali che arriveranno: perchè è la nostra forza più grande”. (video dell’intervento di Giorgia Meloni).

“Questo evento ruota attorno alla presidenza italiana del G7 in cui ministri si incontreranno per parlare dei problemi degli agricoltori e della pesca per la prima volta. Trovo molto intelligente l’iniziativa del ministro Lollobrigida di raccontare in un posto così straordinario come l’isola di Ortigia”. Ad accoglierla il prefetto di Siracusa e il governatore Renato Schifani oltre al sindaco Francesco Italia. Il pensiero non può non andare all’Emilia Romagna e al lavoro del governo per provedere alle prime emergenze. “Abbiamo convocato in tempo reale il Consiglio dei ministri- dice ad Ortigia tra la gente- . Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza, abbiamo fatto uno stanziamento iniziale per le urgenze di 20 milioni. E siamo rimasti d’accordo con la regione che poi valuterà quando si avrà più chiara l’entità di ciò che è accaduto”. “Le polemiche ci stanno sempre in Italia – conclude- io preferisco lavorare, le polemiche le lascio agli altri”.