Al via il G7 a Siracusa, Lollobrigida “Siamo unici nella produzione di cibo. Gli gli agricoltori sono i primi ambientalisti’

Al via nella splendida isola di Ortigia a Siracusa il DiviNazione Expo legato al G7 Agricoltura per la prima volta legato anche alla pesca. Le nostre eccellenze uniche al mondo, ma anche “un evento che parla delle tante soluzioni che il governo Meloni ha messo in campo. Una vetrina sulla qualità, sulle tecnologie, sull’innovazione, sul rispetto millenario per la natura che hanno i nostri agricoltori e i nostri pescatori. Presenti le Regioni italiane con i loro stand per mostrare le eccellenze territoriali”. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel corso del punto stampa inaugurale dello stand Masaf presso il Divinazione Expo, ha illustrato temi e prospettive.

Un evento in grande stile che coinvolge 600 imprese e vede oltre 200 stand disseminate nelle suggestive vie dell’isola di Ortigia. “Siamo unici nella produzione di cibo ma lo siamo anche in altri ambiti, cioè nella protezione del territorio. Agricoltori e pescatori sono i primi ambientalisti del nostro paese per questo il Governo intende aiutarli. Abbiamo raddoppiato i fondi per l’agricoltura e con il G7 avremo anche il coinvolgimento delle altre nazioni”. Aperti oltre 200 Padiglioni distribuiti su tutta l’isola di Ortigia per una superficie di 600.000 mq. Tutto è aperto al pubblico. La prima Expo a cielo aperto. “Stupiremo un’altra volta i nostri amici delle altre nazioni che quando si confrontano con noi capiscono che hanno tanto da imparare. E noi abbiamo tanto da dare, dal punto di vista culturale, della qualità del nostro cibo. Ma lo facciamo volentieri perché questo porta ricchezza alla nostra nazione”, illustra l’evento il ministro Lollobrigida.

G7, Lollobrigida: “Stupiremo ancora una volta tutti”

“Per la prima volta questo sarà un G7 aperto. Aperto al confronto, non solo tra i paesi che ne fanno parte, ma anche con tanti governi africani che saranno qui: per uno sviluppo del pianeta che sia più giusto e più equo. Questo è l’approccio che diamo a questo evento che vedrà anche un G7 Giovani, perché i giovani devono segnalare non solo i grandi problemi ma anche le soluzioni per quello che sarà il loro futuro”. Il ministro indossa una maglietta blu con il logo di Divinazione-Expo24 . “Accanto all’evento abbiamo voluto creare un Expo che segna in una straordinaria città e in una straordinaria isola come la Sicilia un luogo per dimostrare quello che l’Italia sa fare. Questi sono gli elementi che chi avrà voglia di visitare questo luogo troverà”, aggiunge.

Agricoltura, pesca e cultura

Alle 16.00 allo stand del Masaf sarà ufficialmente aperta “DiviNazione Expo 24” alla presenza oltreché del ministro Francesco Lollobrigida, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, di Salvatore Barbagallo, Assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, che saranno intervistati da Bruno Vespa. La giornata di Sabato sarà chiusa al Ponte Umbertino dove ci sarà lo spettacolo a cura dell’Istituto Nazionale Dramma Antico, con la direzione artistica di Giuliano Paparini, con la presenza di oltre 200 figuranti. Durante il Forum Africa, che precede il G7 Agricoltura, avremo tre panel molto importanti. I Paesi africani incontreranno i partner del G7 con i quali potranno confrontarsi su tecnologie e formazione.