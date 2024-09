Nuovo fermo per la Geo Barents dopo lo sbarco a Genova. Non ha rispettato le istruzioni della Guardia Costiera

Non ha seguito le istruzioni della Guardia costiera libica

Il primo provvedimento, previsto dal decreto Piantedosi, prevede un fermo di 60 giorni e si basa, spiegano Msf, sulle “ricorrenti accuse di non aver rispettato le istruzioni della Guardia costiera libica durante il salvataggio di persone in difficoltà in mare”. Il secondo ordine di fermo ha fatto seguito a un’ispezione del Controllo dello Stato di approdo sulla nave, che ha rilevato carenze di carattere tecnico.

È la quarta volta che la Ong viola la legge

“È la quarta volta che la nave di ricerca e soccorso di Msf subisce un fermo per aver adempiuto all’obbligo legale di salvare vite in mare – denuncia l’ong – e queste misure dimostrano chiaramente che le autorità vogliono impedire che la Geo Barents torni in mare”. In uno dei salvataggi, va ricordato, l’imbarcazione caricò un migrante con precedenti penali per terrorismo.