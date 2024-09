Mosca tifa per Kamala Harris? La battuta di Putin: “Biden raccomanda di sostenerla, lo faremo anche noi”

Mosca tifa per la candidata deocratica Kamala Harris alle presidenziali Usa contro Donald Trump? Difficile da credere. Eppure Vladimir Putin, divertito, rispondendo a una domanda del pubblico del Forum economico orientale a Vladivostok, dice di sostenere la bella Kamala. “Biden ha raccomandato per primo ai suoi sostenitori di sostenere la signora Harris. Lo faremo qui anche noi, noi la sosterremo”, dice ridendo lo zar tra l’ironia e gli applausi del pubblico.

Putin: sosterremo anche noi la Harris

Poi, per sottolineare il tono della sua battuta, Putin cita la risata di Harris tanto presa in giro dal leader tycoon he la chiamava nei suoi comizi “laffin’ Kamala Harris”. “Ride in modo così contagioso che riesce a dimostrare che per lei tutto va bene”, dice ma solo per ricordare, lasciando aperte tutte le interpretazioni, che Trump “aveva imposto più sanzioni contro la Russia di qualsiasi altro presidente prima di lui”. “Forse, se Harris va bene, forse eviterà tali azioni”.

L’ironia dello “zar” sul voto Usa

Già lo scorso febbraio Putin aveva detto di preferire Biden a Trump, nella corsa alla Casa Bianca, ma sempre ironicamente. “Preferito” perché – aveva poi chiarito – perché leader “più prevedibile”. Biden, che aveva poco dopo il suo insediamento come presidente definito Putin un “assassino”, aveva allora risposto chiedendo al presidente russo di “non immischiarsi con le elezioni” americane. Putin aveva comunque detto a luglio di approvare i commenti di Trump sulla sua capacità di porre fine al conflitto in Ucraina, se eletto, e denunciato come “persecuzione” i casi giudiziari aperti contro di lui negli Usa.

Mai rifiutato i negoziati con l’Ucraina

Nel corso dei 44 minuti di intervento al Forum economico orientale il capo del Cremlino ha parlato a lungo dello stato della guerra in corso con Kiev e dei negoziati con l’Ucraina per porre fine alla guerra. “Se siamo pronti a negoziare con loro? Non abbiamo mai rifiutato”, dice riferendosi alla possibilità di un dialogo con l’Ucraina. Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, Putin ribadisce che eventuali negoziati devono svilupparsi “sulla base” di quanto “concordato e siglato a Istanbul” due anni fa. In Turchia, secondo l’Ucraina, non è stato raggiunto alcun accordo di partenza. Sul campo, dice ancora il presidente russo, “è sacrosanto dovere delle Forze armate” russe “fare di tutto per cacciare il nemico da questi territori e proteggere i nostri cittadini. E, naturalmente, il Paese intero deve fare di tutto per sostenere le persone”.