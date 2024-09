Liliana Segre, gli auguri bipartisan per i 94 anni della senatrice. La Russa: esempio di democrazia e libertà

Liliana Segre compie 94 anni, ma per tutti è una figura senza tempo, testimone di un era della storia indelebile. Gli auguri istituzionali sono assolutamente bipartisan, a testimonianza di una stima e di un affetto verso la senatrice a cui in primis la premier Meloni ha indirizzato un messaggio di auguri che dice tutto: «Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutto il Governo, gli auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre, testimone instancabile della memoria della Shoah e baluardo contro l’antisemitismo».

Liliana Segre compie 94 anni, La Russa: «Ogni giorno un esempio di democrazia e libertà»

«A nome mio personale e del Senato della Repubblica esprimo i più sinceri auguri di buon compleanno alla Senatrice Liliana Segre. La sua costante testimonianza costituisce ogni giorno un esempio concreto di difesa dei valori di democrazia, tutela della libertà e salvaguardia dei diritti di ogni individuo», scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Liliana Segre, gli auguri bipartisan delle istituzioni

Un punto di riferimento per il Paese intero, Liliana Segre, che con i suoi 94 anni racconta una storia di dolore e morte, incarnando la forza della resilienza e il dovere della testimonianza che la senatrice ha assolto in tanti, tantissimi anni di impegno civile che, tra racconto personale e memoria storica collettiva, è arrivato dopo decenni di silenzio e riflessione: una metabolizzazione a cui è seguita una condivisione struggente e disarmante. Non a caso, nel augurarle buon compleanno, il ministro Crosetto su X sottolinea: «Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 94 anni. La sua vita e la sua testimonianza sono un potente monito contro l’indifferenza. Le siamo grati per suo il coraggio e per la sua forza nel difendere la memoria. Buon compleanno!».

Da Meloni a Crosetto gli auguri e la gratitudine indirizzati alla senatrice

Sì, perché è negli anni 90 che Liliana Segre ha intrapreso il suo difficile, doloroso ma necessario percorso di impegno civile e sociale visitando centinaia di scuole e partecipando a centinaia di eventi, convinta che proprio l’indifferenza sia peggiore della violenza. Proprio come rileva anche Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, che nel suo messaggio beneaugurante rimarca: «Oggi Liliana Segre compie gli anni. Desidero esprimere a lei, da parte mia e di tutto il gruppo parlamentare al Senato di Fratelli d’Italia, i migliori e più sinceri auguri. Non smetteremo mai di ringraziare Liliana Segre per la sua costante e preziosa opera di testimonianza civile contro la tirannia totalitaria».

Liliana Segre, testimonianza di coraggio e resilienza

E come tutti, lo abbiamo detto, in chiave assolutamente bipartisan, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi non manca di tributare il suo omaggio alla sopravvissuta dei campi di sterminio che alla denuncia e testimonianza dell’orrore vissuto ha dedicato la sua vita di donna libera. E allora: «Faccio gli auguri alla senatrice Segre, ma le auguro di stare con noi ancora per tantissimi anni», è l’auguri di Antoniozzi.

«Un faro per tutti noi»

Che prosegue: «Lei è un esempio di bellezza nazionale ed è patrimonio di tutti, senza distinzioni: per questo è stata nominata senatrice a vita. La sua bellezza, se posso permettermi anche estetica, è nel racconto di un orrore che nessuno potrà mai dimenticare e anche in quel numero che porta sul polso: per noi è il numero della dignità e della fierezza contro una vergogna nazista che non dimenticheremo mai. La senatrice Segre è un faro per tutti noi e per me, ovviamente nel rispetto della unicità della figura del capo dello Stato, è come se fosse il presidente Mattarella per autorevolezza e dignità».

Il cammino civile della senatrice tra memoria, testimonianza e monito

Ammirazione e riconoscenza, tributati alla Segre, che nelle parole affidate a Facebook dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, risuonano sui social in questi termini: «Nel giorno del suo compleanno, desidero rivolgere i migliori auguri alla senatrice a vita Liliana Segre. Le siamo tutti grati per la generosità e la passione con cui serve le istituzioni repubblicane, forte di una vita spesa per la testimonianza alle giovani generazioni di un orrore assoluto, affinché non si ripeta mai più».

Un esempio di lotta all’indifferenza

Sì, perché testimonianza e monito sono le coordinate che da sempre segnano il cammino civile di Liliana Segre, su cui, non a caso, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ricorda: «La sua storia è testimonianza costante e il suo contributo alla memoria continua a risvegliare le coscienze e ad alimentare la consapevolezza». Così come sottolineato in queste ore anche da Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, che sui 94 anni di Liliana Segre dichiara: «La sua esperienza, le sue parole, il suo impegno nel tenere viva ogni giorno la memoria di ciò che non deve più accadere e nel difendere il valore dei principi della nostra Costituzione sono per noi una stella polare da seguire e costituiscono un riferimento fondamentale nel nostro lavoro di parlamentari. Ancora auguri e un abbraccio a Liliana».

I messaggi di Schlein e Renzi

Abbraccio a cui fanno seguito il «grazie, Senatrice, per il suo impegno nella difesa della memoria e dei valori della Costituzione», firmato Elly Schlein su Instagram. E le felicitazioni social di Matteo Renzi che posta: «Liliana Segre compie oggi 94 anni. La sua lucidità, la sua intelligenza, la sua forza morale e umana sono un patrimonio immenso e senza tempo per questo Paese. Sono grato di aver avuto la fortuna di incontrarla e di ascoltarla. Buon compleanno, cara Liliana. E grazie per i valori che trasmetti».

Liliana Segre, una preziosa eredità in dono a tutti gli italiani

Proprio come di «esempio per noi tutti di resilienza, impegno civile e lotta all’indifferenza» parla in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli. Così come all’«importanza di difendere i valori di democrazia, pace e rispetto tra i popoli, condannando il riemergere di istinti antisemiti» fa riferimento il messaggio di auguri che il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) dedica a Liliana Segre. Una donna la cui presenza e testimonianza rappresentano la preziosa eredità in dono a tutti gli italiani.