Liliana Segre compie 93 anni, gli auguri del premier Meloni: “Una testimonianza preziosa, soprattutto per i giovani”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso in un telegramma i suoi auguri di buon compleanno alla senatrice a vita Liliana Segre, che oggi compie 93 anni. “La sua testimonianza è preziosa per noi tutti e in particolare per i giovani”, scrive il presidente Meloni.

La senatrice a vita ha deciso di festeggiare i suoi 93 anni a Pesaro, dove trascorre il periodo estivo, insieme ai tre figli e ai nipoti. Un compleanno in tranquillità per una donna dalla vita travagliata come testimoniano la sua biografia e il documentario sulla sua vita per Rai Cinema di cui sono iniziate da pochi giorni le riprese.

Il presidente Rocca a Liliana Segre: “Grazie per l’instancabile opera di diffusione della memoria”

Tra i tanti messaggi di auguri, quello del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “Voglio porgere gli auguri di buon compleanno alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone della tragedia della deportazione, ringraziandola per proseguire instancabilmente nella sua opera di diffusione della Memoria presso le giovani generazioni”. Cosi’ su X il presidente della Regione Lazio.

Deportata ad Auschwitz nel 1944, su un treno piombato partito dalla stazione Centrale di Milano, trasferita poi nel campo tedesco di Malchow, sopravvisse fino alla liberazione il primo maggio 1945, una dei soli venticinque bambini che uscirono vivi da Auschwitz. Tornare alla vita ‘normale’, ha raccontato, non fu facile. La aiutò in questo Alfredo Belli Paci, avvocato milanese di origine pesarese, politicamente schierato a destra, tanto da candidarsi nel 1979 per il Msi. Una scelta che mandò in fibrillazione la coppia, che comunque restò unita fino al 2007, anno della morte di Alfredo.

Liliana e Alfredo si erano conosciuti nel 1948 a Pesaro, dove lei era in vacanza: il matrimonio nel 1951. Nacquero i tre figli, Alberto, Luciano e Federica. Ci volle tempo prima di poter raccontare l’orrore, quarant’anni di silenzio. Poi la testimonianza, dagli anni ’90 nelle scuole, e un sogno che è diventato realtà, realizzare al Binario 21 il Memoriale della Shoah. Un impegno continuato dopo la nomina nel 2018 a senatrice a vita con l’istituzione della Commissione speciale contro intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, di cui è presidente.

Foto archivio Ansa Liliana Segre con il presidente del Senato Ignazio La Russa