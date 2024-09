La Fondazione An presenta “Da Gramsci a Gentile. Esiste l’egemonia culturale?”: il 24 settembre a Roma

Si apre il nuovo ciclo di convegni promossi dalla Fondazione Alleanza nazionale. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è per martedì 24 settembre alle ore 17.30 (Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani) dal titolo evocativo “Da Gramsci a Gentile. Esiste l’egemonia culturale?”. Un evento di forte impatto a cui parteciperanno Ignazio La Russa, presidente del Senato, Claudio Velardi, Direttore “Il Riformista”, il giornalista Luca Telese e il direttore scientifico della Fondazione Francesco Giubilei. Apriranno i lavori il presidente della Fondazione An Giuseppe Valentino, il senatore di FdI Roberto Menia e il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan.

La Fondazione An presenta: “Da Gramsci a Gentile” il 24 a Roma

L’obiettivo dell’incontro a più voci è quello di approfondire il dibattito sull’egemonia culturale che si è sviluppato negli ultimi mesi. Con un occhio particolare alla sua genesi e al pensiero di due dei suoi principali teorici: Antonio Gramsci e Giovanni Gentile. Si cercherà di rispondere alla domanda se oggi ci sia o meno un’egemonia culturale, se sia un concetto di sinistra o di destra. Sarà un’occasione per mettere a fuoco i nuovi tentativi di egemonia a partire dalla “cultura woke” e da fenomeni come la “cancel culture”.

L’attualità della figura dell’intellettuale organico

Esiste ancora oggi la figura dell’intellettuale organico? O è superata da un mondo ormai dominato dalla tecnologia? “Questo evento è un importante momento di riflessione sulle politiche culturali con prestigiosi ospiti provenienti da diverse tradizioni politico-culturali”. Così Giubilei sottolineando lo spirito che anima la Fondazione Alleanza nazionale: favorire il dibattito e il confronto mantenendo ben saldi i propri valori di riferimento. Sarà anche l’occasione per annunciare le prossime attività della Fondazione come la scuola di formazione politica e la creazione del comitato scientifico.

Giordano: la Fondazione si conferma un punto di riferimento del conservatorismo

“La Fondazione An si conferma luogo privilegiato di approfondimento culturale del mondo conservatore”, precisa Antonio Giordano, vicepresidente della fondazione. “Uno spazio di riflessione sui principali temi di attualità coinvolgendo personalità di primo piano anche con diverse storie politiche”. (Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi scrivendo a: segreteria@fondazionean.it Per informazioni si può contattare la fondazione telefonando allo 06.688171)