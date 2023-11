“Un tè con Tolkien”: convegno a Roma promosso dal Secolo d’Italia e dalla Fondazione An

“Un tè con Tolkien. E la destra prese i posti migliori”. È il titolo del convegno sul professore di Oxford che si terrà a Roma il prossimo 12 dicembre (ore 17 presso i locali della Fondazione An, via della Scrofa) su iniziativa del “Secolo d’Italia” con il patrocinio della Fondazione Alleanza nazionale. Un pomeriggio di riflessioni e testimonianze sul padre de Il Signore degli Anelli, tornato al centro del dibattito culturale e politico con la mostra “Tolkien. Uomo, professore, autore”, in corso a Roma alla Galleria nazionale d’Arte Moderna (fino all’11 febbraio), ideata e promossa dal ministero della Cultura a 50 anni dalla morte e dalla prima edizione italiana de Lo Hobbit.

Un tè con Tolkien, convegno a Roma il 12 dicembre

Oltre all’omaggio a un gigante della letteratura mondiale, l’iniziativa vuole scandagliare il linguaggio, il contributo culturale ed esistenziale dello scrittore molto amato dalla destra giovanile fin dalla fine degli anni ’70. Senza riduzionismi ideologici, tentazione molto forte in Italia, né rivendicazioni di copyright. Se Tolkien con le avventure di Frodo, Bilbo Baggins, Gandalf, Elfi, Uomini e Nani “è di tutti”, è innegabile che sia entrato in tempi lontani nell’immaginario di una comunità reietta che si riconosceva nell’epopea di Frodo. Tanto da dare vita ai Campi Hobbit e a riviste femminili come Eowyn, mentre la sinistra stentava a decifrare il capolavoro tolkieniano, fino a bollarlo inizialmente come una favola reazionaria d’evasione. Per poi scoprirne il fascino.

Iniziativa promossa dal Secolo d’Italia con la Fondazione An

All’iniziativa, coordinata dalla giornalista Annalisa Terranova, partecipano Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, Gianfranco De Turris, scrittore ed esperto dell’universo tolkeniano, Umberto Croppi, direttore di Federculture, Alessandro Amorese, componente la commissione Cultura della Camera, Gloria Sabatini, giornalista, e Oronzo Cilli, autore della mostra alla Gnam. Porteranno i saluti il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in video-collegamento da remoto, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera,e Federico Mollicone, presidente commissione Cultura della Camera.