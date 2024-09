La clamorosa gaffe di Macron: “Chi non salta non è francese!”. Intorno a lui disabili in carrozzina (video)

Tutti in piedi, nella cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, con Macron che incita tutti a cantare “Chi non salta francese non è, è…”. Gelo, imbarazzo, quando con lo sguardo si rende conto che sul palco, e in platea, ci sono tantissimi disabili in carrozzina. La gaffe è stata sottolineata, con un video che gira sul web, da tutti i media francesi e il Capo dell’Eliseo è finito al centro delle polemiche. Macron si è lasciato trascinare dall’entusiasmo dei cori e ha saltato sul palco sulle parole “Chi non salta, non è francese” ma nessuno accanto a lui ha fatto lo stesso, nel gelo dei disabili.

La gaffe di Macron che salta vicino ai disabili