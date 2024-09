Kate Middleton e il cancro, arriva il messaggio social che rincuora i sudditi, commossi da due parole: “Cancer free” (video)

Kate Middleton ricompare sui social con un lungo e toccante messaggio social in cui annuncia: ho completato la chemioterapia. Il mio obiettivo è liberarmi dal cancro. Non a caso sono proprio le due parole: «cancer free», quelle su cui si soffermano utenti e lettori del post che ha riaperto il cuore dei sudditi alla speranza della guarigione dell’amata principessa del Galles.

Kate Middleton e il cancro, arriva il messaggio social che rincuora i sudditi

L’ultima volta avevamo visto Kate Middleton a Wimbledon, dove la principessa del Galles, per quanto provata dalla malattia e dalle cure, era apparsa sorridente ed elegante almeno quanto alla sua prima riapparizione ufficiale dal balcone di Buckingham Palace in occasione della parata del Trooping the Colour a Whitehall per il compleanno di Re Carlo III. Una presenza, la sua, arrivata dopo un periodo di lunga assenza, con tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda cancellati, e poi centellinata con parsimonia.

«Ho finito la chemioterapia, 9 mesi durissimi»

Apparizioni sporadiche, silenzio social, e il mistero sulla malattia hanno accompagnato per mesi immagine e storia della principessa, tanto che quelle sue riapparizioni pubbliche se da un lato hanno alleggerito il cuore e risollevato lo spirito dei sudditi britannici, dall’altro di sicuro non hanno spazzato via del tutto i dubbi e i timori alimentati dopo il giallo della sua improvvisa scomparsa dalla scena. Seguito dal mistero sul suo silenzio. E con le paure e i sospetti che la vicenda mediatica della foto ritoccata ha rinfocolato, giustificando rumors e supposizioni. Una curiosità che, a dispetto del proverbiale riserbo di Kate, ha indotto la principessa a realizzare il video verità in cui ha fatto luce sulla malattia, accreditando ansia e preoccupazioni per le sue condizioni di salute.

Le parole che alleggeriscono il cuore: «Cancer free»

Ebbene oggi, un altro video tiene banco sui media e vola tra i social: ed è quello con cui la principessa del Galles annuncia di aver completato la chemioterapia. «Il mio obiettivo – rilancia con forza Kate – è liberarmi dal cancro». E ancora. «Ora che l’estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia». È con queste parole che comincia il racconto social che Kate ha affidato al videomessaggio, annunciando di aver terminato le cure che le erano state prescritte per il tumore diagnosticatole. «Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute», ha spiegato Kate Middleton.

La riflessione sulla malattia e l’importanza delle «cose semplici ma importanti della vita»

«Il percorso della malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine», ha proseguito. «Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su ogni cosa», ha spiegato. Poi, citando il marito, Kate ha raccontato che «questo periodo ha ricordato soprattutto a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici, ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati. Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a vivere ogni giorno come viene».

L’annuncio del ritorno agli impegni pubblici

Infine, per la gioia dei sudditi britannici, la principessa del Galles ha anche annunciato la sua intenzione di riprendere presto i suoi impegni pubblici. «Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita», ha rivelato. «William e io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti sono state davvero umilianti», ha sottolineato.

Da Kate Middleton un pensiero rivolto ai malati di tumore

Poi, in conclusione, il messaggio di Kate si è chiuso con un pensiero rivolto ai malati di tumore. «A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli»…