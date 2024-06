Kate è tornata: il suo sorriso dal balcone di Buckingham Palace scalda il cuore dei sudditi (video)

Kate Middleton è tornata: è riapparsa in pubblico in un’occasione ufficiale. Lo aveva preannunciato la Principessa del Galles stessa, venerdì, con un comunicato stampa e oggi, dopo una lunga assenza che durava da Natale, dopo che le era stato diagnosticato il cancro, ha prima presenziato insieme ai figli e al marito William, alla parata del Trooping the Colour a Whitehall per il compleanno di Re Carlo III e poi si è affacciata insieme a tutto il resto della famiglia reale dal balcone di Buckingham Palace, accanto al Principe del Galles e ai figli George, Charlotte e Louis. E Re Carlo si è detto «felicissimo» della partecipazione della nuora ai festeggiamenti.

Kate è tornata: e si affaccia al balcone di Buckingham Palace

Dunque, è ufficiale: la principessa Kate è tornata. Dopo il giallo della scomparsa improvvisa, il mistero sul suo silenzio, e il caso della foto ritoccata che ha alimentato i rumors, dubbi e timori, inducendo la principessa del Galles al video verità in cui faceva luce sulla malattia, l’ansia per le sue condizioni di salute e la malattia ha sbaragliato curiosità e ipotesi che in questi ultimi mesi hanno tenuto banco sui media. Oggi, infine, la sua apparizione pubblica dopo i primi cicli di cure e quel sorriso con lo sguardo rivolto a cielo a seguire le acrobazie aeree al passaggio dei velivoli della Raf – tra gli altri, tre elicotteri Chinook, un aereo da trasporto C-17 Globemaster – e delle Red Arrows, ufficialmente note come Royal Air Force Aerobatic Team, – la squadriglia acrobatica della Royal Air Force con sede a Scampton, in Lincolnshire- hanno rincuorato i sudditi inglesi. E non solo.

La principessa del Galles appare radiosa e sorridente

Kate è tornata: e il suo popolo la accoglie con commozione e entusiasmo quando, assieme al marito William e ai tre figli, i principini George, Charlotte e Luis, e al fianco di Carlo e Camilla, spunta tra i reali affacciati al balcone di Buckingham Palace. E mai ritorno sulla scena pubblica fu tanto atteso. Dopo mesi di interrogativi sulla sua salute, la lunga, lunghissima assenza dopo l’annuncio di un tumore – Inizialmente sembrava che dopo Pasqua avrebbe ripreso gli impegni pubblici, ma il termine è slittato in avanti a data da destinarsi. Fatto salvo per alcuni scatti social (come quello con i figli criticato per l’utilizzo di Photoshop), e per la paparazzata al mercato con il principe William – Kate non si era più mostrata in pubblico. Fino a oggi, quando la principessa del Galles è apparsa sorridente, distesa, radiosa per assistere al Trooping the colour, l’annuale parata militare che celebra il compleanno del sovrano, e che si svolge nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, non lontano da St. James Park. Una presenza che rassicura i Windsor, certo. Ma soprattutto l’intero Regno Unito.

La sua presenza insieme alla royal family scalda il cuore dei sudditi

«Sempre elegantissima, ha indossato un abito bianco firmato Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite, con un enorme fiocco sulla spalla destra e un cappello noir et blanc», scrive il settimanale francese Point de vue. Semplici orecchini di perle e una broche sull’abito, l’acconciatura si ripete nello stile e nell’eleganza. I capelli raccolti in una lunga treccia che si trasforma in toupet, di foggia rinascimentale. Una creazione della sua hair stylist di fiducia, Amanda Cook Tucker.

Kate è tornata: sui social ha scritto: «Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza»

Sorpresa e ammirazione per quello che sarebbe stato l’outfit del ritorno e attesa a parte, dunque, Kate è tornata. Lo aveva preannunciato del resto, in uno dei suoi recenti post sui social, in cui aveva scritto: «Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del Re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai. Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza». E oggi, una fonte “royal” al magazine Hello ha confermato: «La principessa del Galles voleva essere accanto alla sua famiglia e partecipare assolutamente all’evento». E Kate c’era. La principessa Kate è tornata.