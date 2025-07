Sondaggio Mentana da dimenticare per Pd in calo netto: Elly “vampirizzata” da Conte. Exploit del centrodestra

Mazzata della settimana

Lunedì nero per il Pd di Elly Schlein, arriva puntuale il sondaggio di Enrico Mentana presentato al Tg La7. Stando alle ultime rilevazioni effettuate da Swg, il primo partito dell’opposizione fa registrare un piccolo crollo dello 0,3 per cento. Le contorsioni e le contraddizioni dei dem sui dazi, il remare contro in un momento delicato per l’Italia intera allontana i consensi. Li conferfma invece per il primo partito della coalizione di governo.

Sondaggio Mentana, tracollo Pd

Fratelli d’Italia resta saldamente il partito più apprezzato nelle intenzioni di voto degli elettori italiani consultati ogni lunedì. La formazione politica guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stabile al 29,9%. Stabilità del governo è la parola chiave. Restando nella maggioranza di governo, a Lega di Matteo Salvini si riconferma all’8,4%. Cresce Forza Italia che sale dello 0,2% e si attesta all’8,1%. Governo col vento in poppa, dunque.

Sondaggio Mentana, le dolenti note del fu campo largo

Le dolenti note riguardano il campo fu “largo”, che non vede una luce credibile di composizione. Il crollo del Pd al 22,4 per cento (-0,3), risente con ogni probabilità delle tegole giudiziarie delle ultime inchieste he hanno travolto gli amministratori locali dem: Ricci nelle Marche, giunta Sala a Milano, e poi guai a Prato. Non giovano i siluri di De Luca in Campania, che vedono una Elly Schlein naufraga tra i cacicchi che intendeva rottamare. Non solo, la segretaria è anche ostaggio del leader del M5s Giuseppe Conte. Che, ad esempio, sta tenendo il Pd a “bagnomaria” sull’ alleanza nelle Marche per Matteo Ricci. E infatti il Movimento Cinque Stelle guadagna lo 0,4% e si attesta così al 13,4%. nella sinistra-sinistra cala Alleanza Verdi e Sinistra. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perdono lo 0,2% e in questo modo scendono al 6,7%. Per il resto cala Azione di uno 0,2% – 3,3% -. Mentre Italia viva di Matteo Renzi acquista uno 0,2%. Rafforza la compagine di governo Noi moderati di Maurizio Lupi che rimane stabile.

Ghisleri: “Meloni è riuscita a mantenere una narrativa coerente”

Quanto alla solidità, il govedrno italiano si conferma l’esecutivo più stabile d’Europa. Ai sondaggi settimanali di Swg aggiungiamo un focus della sondaggista Alessandra Ghisleri sulla Stampa. Il 17 luglio 2025 ha segnato il traguardo dei primi mille giorni di governo per Giorgia Meloni. “Un periodo che, contro ogni previsione legata alla tradizione politica italiana, ha visto un aumento costante del consenso per la premier e per il suo partito, Fratelli d’Italia. Dalle elezioni politiche del 2022, FdI ha guadagnato quasi tre punti percentuali, raggiungendo il 28,81% alle elezioni europee del 2024 e sfiorando il tetto del 30% nei sondaggi estivi più recenti. “Questi numeri – scrive Ghisleri- rappresentano un’anomalia nel panorama politico italiano; dove solitamente chi governa subisce un’erosione del consenso con il passare del tempo”. E aggiunge: “Meloni è riuscita a mantenere una narrativa coerente, consolidando un’immagine di leader moderna, pragmatica, autonoma, capace di reggere il confronto tanto in ambito nazionale quanto europeo”.