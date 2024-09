Kamala Harris trema: incriminato per corruzione Eric Adams, sindaco dem di New York

Il sindaco democratico di New York, Eric Adams, è stato accusato di corruzione nell’ambito di un’indagine federale relativa alle donazioni ricevute durante la campagna elettorale, secondo fonti consultate dal quotidiano americano “New York Times”.

Non è ancora chiaro quali accuse dovrà affrontare, ma l’indagine si è concentrata sulla possibilità che la sua campagna abbia cospirato con il governo turco per ricevere donazioni straniere illegali. “Sono innocente e combatterò con tutta la mia forza e il mio spirito”, ha detto Adams dopo aver appreso la notizia della sua incriminazione, non ancora confermata dalle autorità. Quando l’accusa sarà resa pubblica, Adams diventerà il primo sindaco in carica di New York ad essere accusato di un crimine federale.

L’accusa: Adams ha intascato fondi neri da stati stranieri mediorientali

L’atto di accusa segna una svolta sorprendente per Adams, un ex funzionario di polizia che ha vinto le elezioni quasi tre anni fa per diventare il secondo sindaco nero di New York, la città più grande degli Usa su una piattaforma che prometteva un approccio basato su legalità e ordine per ridurre la criminalità.Per gran parte dell’ultimo anno, Adams ha dovuto affrontare crescenti questioni legali, con molteplici indagini federali sui principali consiglieri che hanno prodotto un ritmo di citazioni in giudizio, perquisizioni e quindi dimissioni di alto livello che hanno gettato il municipio in crisi. Solo nelle ultime due settimane, a lasciare il proprio incarico sono stati il capo della polizia e il responsabile scolastico.

Come sottolineato dalla stampa Usa, l’incriminazione di Adams presenta risvolti politici a livello nazionale: tra poco più di un mese si terranno negli Stati Uniti le elezioni presidenziali, oltre alle elezioni per il rinnovo parziale di Camera e Senato. Lo Stato di New York è al centro di una contesa serrata tra Democratici e Repubblicani che potrebbe contribuire a determinare gli equilibri al Congresso federale. Lo stesso Adams puntava a farsi rieleggere sindaco di New York il prossimo anno.

Hillary Clinton aveva pronunciato una sorta di profezia alcuni giorni fa a proposito della campagna elettorale di Kamala Harris: “Temo una brutta sorpresa a ottobre”. La profezia si è avverata con pochi giorni d’anticipo.