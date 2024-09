In Emilia Romagna resta l’allerta rossa, due dispersi. L’Aeronautica salva madre e figlio (video)

Prosegue l’allerta meteo sulle zone colpite dell’alluvione. La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta rossa sull’Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico anche per la giornata di oggi. In particolare, si riporta elevata criticità per rischio idraulico su Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese.Elevata criticità per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Emilia Romagna, due dispersi, migliaia di sfollati

E’ di due dispersi, a Traversara, e oltre un migliaio di persone evacuate, di cui 800 solo nel ravennate, il bilancio provvisorio dell’alluvione. Quattro i bacini interessati, nei territori tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, con tracimazioni. Un dato, su tutti, riferisce la Regione: nel maggio 2023 furono 400-450 i millimetri d’acqua caduta, ma in due alluvioni; ora, in un unico evento, si sono superati, in alcune aree, i 350 millimetri.

La situazione più critica a Traversara

Proseguono le ricerche a Traversara, in provincia di Ravenna, di due persone segnalate come disperse. Due elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e uno dell’Aeronautica Militare in azione per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’esondazione del fiume Lamone. ”In questo momento la situazione più critica è a Traversara, frazione di Bagnacavallo, dove si è rotto un argine nella parte sinistra dell’asta del fiume. Già ci siamo messi in moto per riparare questa situazione ma con il carico dell’acqua c’è pressione e l’operazione è complessa”, ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano in conferenza stampa a Bologna facendo il punto della situazione. ”L’emergenza non è assolutamente finita, deve continuare a essere monitorata finché il mare non raccoglierà le acque”, ha spiegato Ciciliano.

Il salvataggio di madre e figlio a Lugo

L’Aeronautica Militare con un elicottero HH-139 ha recuperato a Lugo una mamma suo figlio che si trovavano in una casa allagata. Sono stati tratti in salvo e portati al sicuro.

Priolo: “Stiamo chiedendo stato d’emergenza”

“E’ stato un evento particolarmente significativo: Senio e Lamone hanno registrato livelli di piena superiori a quelli che abbiamo avuto a maggio 2023. Stiamo gestendo anche in tutti gli ambiti che vanno dall’Idice al Montone il deflusso dei picchi di piena di queste 48 ore di cumulata”, ha detto la presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, ieri, al termine di una giornata di polemiche con il governo. A Modigliana, ha ricordato, “l’evento ha comportato un innalzamento molto significativo del Marzeno che ha coinvolto Faenza nell’abitato di via Cimatti”.

Oggi “saranno chiuse sicuramente le scuole in tutta la provincia di Ravenna, mentre per quanto riguarda le province di Forlì-Cesena il provvedimento sarà limitato a pochi comuni. Sicuramente a Modigliana chiuderanno le scuole”.