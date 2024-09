Ilaria Salis e Christian Raimo per riformare la scuola: l’ultima genialata di Fratoianni e Bonelli

Bisogna cambiare la scuola italiana. Non è l’incipit di un film cult di Lino Banfi, ma la nuova missione di Ilaria Salis, l’europarlamentare di Avs, e Christian Raimo, chiamati proprio dal partito di Fratoianni e Bonelli a relazionare sul futuro della scuola e a proporre soluzioni. Decisamente meglio il discorso iniziale sulla scuola dell’attore pugliese ne “La ripetente fa l’occhiello al preside”.

Ilaria Salis, Raimo e la scuola che vuole Avs

“Proteggiamo la scuola da Valditara”, hanno scritto nella locandina della prima festa nazionale dell’Alleanza Verdi Sinistra, come riporta Libero. E per difendere la scuola hanno chiamato Ilaria Salis e Christian Raimo. La prima è ormai una star e non ha nemmeno più bisogno di presentazioni: l’ha ben descritta ieri Orban parlando proprio del suo approdo a Strasburgo.

Christian Raimo è stato recentemente sanzionato dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio per “dichiarazioni effettuate in occasione di una un’ospitata televisiva e con le quali inneggiava alla violenza; per cui la sanzione irrogata è il frutto di una valutazione molto più ampia e complessiva di suoi comportamenti tutti non conformi al nostro codice disciplinare”. Insomma, una delle coppie “più belle del mondo”, da fare invidia ad Adriano Celentano e a Claudia Mori.

L’eurodeputata in collegamento remoto

Salis, ironizza Libero, “provatissima per il ritorno a Bruxelles dopo un paio di sedute a luglio e due mesi di vacanza, sarà in video-collegamento. Pare – ma non ci sono ancora conferme – che nell’intervento lancerà la sua riforma del sistema distruzione (senza apostrofo) chiedendo l’introduzione delle seguenti due materie: ‘Teoria e tecnica d’invasione di edifici’ (a partire dalle scuole medie) in cui vanta un master conseguito presso la prestigiosa Corte d’Appello di Milano in data 5 maggio 2019; ‘Fenomenologia della resistenza a pubblico ufficiale in concorso’ (si comincerà dalle elementari), altra eccellenza conseguita nello stesso ateneo il 3 luglio 2023”.

Il programma di Avs e la solita solfa

Nel gran caravanserraglio verde-comunista spicca poi, si legge sul sito, la proiezione del docufilm “Gioventù meloniana” (c’è scritto così) di Fanpage, con il direttore Cancellato. Altra tavola rotonda in programma tra la compagnia di Avs: “Si lavora troppo, male, e per pochi soldi”. Insomma un bel ritorno al passato. E molti certamente preferiranno rivedere i capolavori di Lino Banfi piuttosto che andare ad ascoltare il duo Salis-Raimo.