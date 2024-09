Orban attacca Salis e i suoi compagni: “Hanno fatto eleggere una criminale, ora resterà impunita”

“Venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo e’ nello stile italiano. Non ungherese”: lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban durante un punto stampa al Forum THEA a Cernobbio(Co) commentando l’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo.

Orban contro Salis: ora non possiamo perseguirla

“È un crimine – ha rimarcato – Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l’immunità”. Il premier ungherese ha sottolineato che la candidatura “è una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro”. Dal punto di vista dell’Ungheria e’ piu’ che sorprendente”.

A chi gli chiedeva un commento sulla candidatura del ministro Raffaele Fitto a un ruolo di peso nella Commissione europea, Orban ha risposto: “Non sono il presidente della Commissione europea. Sono solo il presidente del Consiglio, lo conosco ed è un uomo eccezionale”.

Giorgia Meloni “è la mia sorella cristiana. All’inizio questo tipo di rapporto non ha avuto un ruolo importante nella politica europea, ora insieme possiamo aprire una nuova era”, ha aggiunto il premier ungherese, a margine della 50ma edizione del Forum di Ambrosetti a Cernobbio.

“Con Meloni stesse basi culturali, è la mia sorella cristiana”

Per Orban “avere le stesse basi culturali gioca un ruolo più importante rispetto al passato. Non è solo una collega politica ma una sorella cristiana”. Questo concetto, ha spiegato, “ha un senso politico fondamentale per l’Ungheria ma credo anche per l’Italia. Questo aspetto culturale della politica tornerà in Europa come è giusto che sia”. Poi, a chi gli chiedeva se Meloni sia una nuova Angela Merkel, Orban ha replicato ironicamente: “Non mi sembra che si sia candidata per le elezioni in Germania…”.

Riferendosi al conflitto Russia-Ucraina, Orban ha sottolineato. “Il primo passo non è il piano di pace, ma il cessate il fuoco. Prima serve la comunicazione e il cessate il fuoco. Poi si inizia a negoziare per il piano di pace”.