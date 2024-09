Il Papa dall’Indonesia tuona contro l’aborto: “No alle leggi per non fare figli, non preferite gli animali ai bambini”

Papa Francesco dall’Indonesia torna a parlare della questione della de-natalità, ricorda che in Asia non esiste il problema, che l’Occidente invece continua a produrre leggi che ostacolano le nascite, e invita tutti a preferire un figlio piuttosto che la compagnia di un animale.

Le parole del Papa

“Forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino, invece di un figlio”. Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio del suo discorso alle autorità e alla società civile dell’Indonesia, denunciando le “leggi di morte” che limitano le nascite.

Parlando del fatto che oggi, “una parte considerevole dell’umanità viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un’esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi e crescenti squilibri sociali, che innescano acuti conflitti”, il Papa ha aggiunto : “E come si risolve questo? Con una legge di morte, limitando le nascite. Voi invece in Indonesia avete famiglie di quattro o cinque figli , e questo va bene, andate avanti così”.

E sul calo delle nascite ha quindi concluso: “Forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino, invece di un figlio”, suscitando l’ilarità del presente indonesiano Joko Widodo, seduto al suo fianco, e dei presenti all’incontro.

Le polemiche su San Francesco e la precisazione di Padre Fortunato

Subito sui social gli haters si sono scatenati contro il Pontefice, ricordando l’amore di Francesco d’Assisi, il “secondo Cristo”, per gli animali. A fare una giusta precisazione sulla dottrina del poverello di Assisi è stato un autorevole francescano.

“Anche San Francesco diceva di amare prima i figli degli animali, il Papa ci sta dicendo le priorità della vita, ricordando la scala valoriale”. Così, Padre Enzo Fortunato, già storico portavoce della Basilica di Assisi, commenta le parole del Pontefice che, durante il suo viaggio in Indonesia, ha puntato il dito contro le famiglie desiderose di “avere un gatto o un cagnolino invece di un figlio”. Secondo Padre Fortunato, San Francesco, con il suo amore per gli animali, “non ha mai detto ‘amate di più gli animali dei figli ‘, anzi: anche il Santo, prima degli animali, parla dell’uomo e del posto a lui riservato dal Signore”.