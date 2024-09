Greta Thunberg fa la filo-palestinese e la polizia danese la arresta: altri guai per la star del verde

L’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata nel centro di Copenaghen, in Danimarca, durante una protesta filo-palestinese in un edificio universitario. Lo riporta il tabloid danese Ekstra Bladet. In mattinata Thunberg aveva pubblicato una storia su Instagram davanti all’Università di Copenaghen. “Gli studenti e io siamo nell’edificio amministrativo dell’Università di Copenaghen”, aveva scritto, “la polizia è stata chiamata, ha fatto irruzione violentemente nell’edificio in tenuta anti-sommossa. Stanno sfrattando tutti mentre parliamo”.

Greta attacca Israele

Non posso confermare i nomi degli arrestati, ma sei persone sono state fermate in relazione alla manifestazione”, ha dichiarato all’AFP un portavoce della polizia di Copenaghen. “Si sospetta che abbiano forzato l’ingresso dell’edificio e lo abbiano bloccato”, ha aggiunto.

“Mentre la situazione in Palestina si deteriora, l’Università di Copenaghen continua a collaborare con le istituzioni accademiche in Israele”, ha denunciato il gruppo di manifestanti in un messaggio su Instagram. “Stiamo occupando” i locali dell’amministrazione centrale dell’università con una sola richiesta: il boicottaggio accademico in questo momento”, le parole degli attivisti pro Palestina appoggiati da Greta Thumberg.

I numerosi arresti di Greta Thunberg

21 anni, svedese, Greta , nota per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. A soli 14 anni ha parlato all’assemblea Onu diventando una star dell’ambientalismo mondiale.

Il 17 gennaio 2023 l’attivista è stata fermata dalla polizia di Aquisgrana durante le proteste dei manifestanti ambientalisti contro l’espansione della miniera di carbone di Garzweiler, presso Lüzerath, nello stato tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia; dopo essere stata identificata è stata immediatamente rilasciata potendo così recarsi a Davos, in Svizzera, per partecipare insieme ad altre attiviste a una manifestazione contro il World Economic Forum.

Il 17 ottobre 2023 è stata arrestata a Londra, in Inghilterra, per una protesta contro i giganti del petrolio. Il 6 aprile 2024 viene arrestata nuovamente nei Paesi Bassi.

Oggi il fermo in Danimarca per la sua irruzione filo-palestinese. Comunque vada, Greta riesce sempre a far parlare di se.