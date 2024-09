G7 Cultura, Giuli consegna la medaglia “Due anni di resistenza ucraina” al ministro Tochytskyi (video)

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della sessione di apertura della Ministeriale G7, nel Palazzo Reale di Napoli, ha donato la medaglia “Due anni di resistenza ucraina” a Mykola Tochytskyi, ministro della Cultura e delle Comunicazioni strategiche dell’Ucraina. “Non è solo un segno di vicinanza e rispetto – ha detto Giuli – ma è anche la volontà di testimoniare un progetto complessivo per aiutare l’Ucraina. Il ricavato delle vendite della medaglia andrà a sostenere le attività dell’ospedale pediatrico di Leopoli impegnato nella cura e nell’assistenza dei bambini ucraini colpiti dalla guerra”.

Giuli consegna la medaglia “due anni di resistenza ucraina” al ministro Tochytskyi

Giuli ha poi donato la medaglia anche agli altri rappresentanti del G7, come riconoscimento del loro impegno a sostegno dell’Ucraina. E per incoraggiarli a lavorare insieme per difendere l’identità culturale di una nazione aggredita e colpita anche nel suo patrimonio culturale. La medaglia, coniata nelle Officine dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata fortemente voluta dal governo italiano per celebrare la resistenza del popolo ucraino contro l’invasione russa.

Bilaterale con i colleghi di Ucraina, Giappone e Regno Unito

Al termine della riunione plenaria dei ministri della Cultura del G7, il ministro Giuli ha tenuto una serie di incontri bilaterali con i colleghi di Ucraina, Giappone e Regno Unito. Nel corso del confronto con l’omologo ucraino, Mykola Tochytskyi, ha ribadito il sostegno del governo italiano nella difesa contro l’aggressione russa. Giuli ha assicurato la piena concordia tra i G7 sulla necessità di assistere l’Ucraina nella difesa della sua identità culturale e nella rigenerazione del suo patrimonio danneggiato dalla guerra.

Il ministro Mykola Tochytskyi, a sua volta, ha ringraziato l’Italia per aver posto la questione al centro della riunione dei ministri della cultura G7. E ha espresso l’auspicio che la sua leadership possa portare a un coordinamento delle iniziative di sostegno al patrimonio culturale ucraino in vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina di Roma. Dopo aver ringraziato per la vicinanza e le risorse messe a disposizione dall’Italia, ha invitato Giuli a visitare presto l’Ucraina.