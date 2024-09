Francobollo per la nascita di Berlusconi. E il Fatto non si smentisce: era un pregiudicato

In occasione dell’88esimo compleanno di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, il ministero dell’Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo del quattro volte presidente del Consiglio (valore della tariffa B pari a 1,25 euro, tiratura: 350.010 esemplari). Sullo sfondo della bandiera dell’Italia e dell’Unione Europea, è raffigurato un ritratto del Cavaliere in giacca nera. All’interno le scritte “Silvio Berlusconi”, le date “1936 – 2023”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, che contiene una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

È un Berlusconi delle migliori annate con sfondo istituzionale l(a foto scelta è tra le sue preferite, usata in volantini elettorali, annunci di apparizioni in tv) quello riprodotto nel francobollo, che ha fatto già storcere il naso alla sinistra cresciuta a pane e antiberlusconismo. La stessa che ha criticato l’intitolazione all’ex premier dell’aeroporto di Malpensa. Uno stanco copione ben collaudato e recitato alla perfezione dal Fatto quotidiano. Il foglio diretto da Travaglio ironizza sull’ennesimo ‘regalo’ al Cavaliere nero.

“Dopo Libia, Niger e Liberia, da ieri anche l’Italia ha il suo francobollo dedicato a Silvio Berlusconi”, scrive il Fatto (citando la foto-cronologia di Filippo Ceccarelli). “Per l’occasione sono scesi in campo direttamente i figli dell’ex premier, autori del bollettino di accompagnamento, un manifesto di propaganda che esalta le aziende di famiglia e non dimentica di avvertire che con la sua discesa in campo, nel 1994 ha creato un sistema bipolare e le condizioni per un centrodestra di governo. L’articolo si conclude con la frecciata giustizialista: un francobollo “non basta a coprire la storia di un politico pregiudicato, più volte sotto inchiesta e sotto processo. Che pagava la mafia e che è morto mentre era ancora indagato dalla procura di Firenze.”. Per la sua statura, per il segno lasciato lungo un ventennio, Berlusconi è ancora vivo nella memoria collettiva di sostenitori e avversari. Una sorta di highlander che disturba il sonno di molti.

“Si ostinano vergognosamente a infangare e attaccare la tua memoria, noi ti ricordiamo come la maggioranza degli italiani che ti ha voluto bene. Buon compleanno Silvio, sempre con noi”. Così su Facebook Matteo Salvini. Tra le fila di Forza Italia tanti i commenti, gli auguri, i ricordi personali. Maurizio Gasparri ringrazia Poste italiane per avere emesso oggi un” bellissimo francobollo in ricordo del presidente Silvio Berlusconi, scegliendo la data della sua nascita, appunto, il 29 settembre”. Ma grazie soprattutto al presidente Berlusconi,” il cui ricordo si rafforza nella coscienza di tutti. Non solo in quella di chi, come noi, ha avuto l’onore e il privilegio di essergli accanto e di collaborare intensamente con una personalità irripetibile. Ma anche – conclude il presidente dei senatori azzurri – nella consapevolezza di chi, casomai, lo aveva criticato nel passato e oggi ne apprezza le grandi doti”.

Non poteva mancare il ricordo della sua assistente storica oggi senatrice Licia Ronzulli. “Caro dottore, oggi è il suo compleanno e sono certa che da lassù non vuole vedere facce tristi ma gioiose nel ricordarla. Cercheremo di accontentarla ma non sarà facile. Ci manca tanto, quaggiù! Celebrarla con questo francobollo è il modo per mantenere vivo il suo ricordo, la sua storia, la sua immagine, il segno incancellabile che ha lasciato in tutti noi e nel Paese”. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo parla di insegnamenti e valori con cui il quattro volte presidente del Consiglio “continua ogni giorno ad illuminare il nostro percorso politico e ad ispirare la nostra azione di governo”. Ugo Cappellacci, deputato e presidente della commissione Affari sociali e Salute della Camera. annuncia la nascita di un nuovo circolo dedicato a Berlusconi, il primo dopo la scomparsa del presidente. “Perché la vera memoria –scrive – non si limita al ricordo ma si traduce in azione”.