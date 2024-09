Barbara Berlusconi smaschera Sala: “Usa mio padre per sviare l’attenzione dalle sue difficoltà”

Anche Barbara Berlusconi va all’attacco del sindaco di Milano Beppe Sala, che ha scelto di accodarsi al ricorso presentato al Tar dai Comuni aderenti al Cuv contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.

Una posizione che la figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, ha liquidato con parole durissime. Secondo Barbara Berlusconi quello di Sala “è un tentativo di spostare l’attenzione dalle sue difficoltà”. “Da figlia sono amareggiata che il sindaco della città così tanto amata da mio padre – spiega – usi la figura di Silvio Berlusconi per spostare l’attenzione mediatica dalle proprie difficoltà amministrative”. E cita la vicenda dello stadio, le inchieste della Procura sull’urbanistica, la sicurezza in città, la viabilità. Mentre Fedele Confalonieri, amico di una vita del Cavaliere, non si scompone per la decisione del Comune perché “Berlusconi ha lasciato un’eredità e non ha bisogno” che gli vengano intitolate vie, piazze o altro.

La Russa sulla stessa linea di Barbara Berlusconi: “Distoglie l’attenzione dalla figuraccia su San Siro”

Un concetto sostanzialmente condiviso dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che sui Social scrive: “Per distogliere l’attenzione dalla debacle della sua Giunta sulla vicenda dello stadio San Siro (un indifendibile autogol) e non essendogli andata a buon fine la tentata polemica con il sottoscritto (che neanche lo aveva citato), il sindaco Sala si immola oggi in un attacco alla memoria di Silvio Berlusconi. Quanto ha da fare il povero sindaco per cercare di tenere in piedi la baracca”.

Salvini: “Odiano ancora il Cav, ma la sinistra si metta l’anima in pace”

Posizione ribadita da da Matteo Salvini che, a margine dell’evento Portofino d’Autore, commenta: “Io non capisco come una certa sinistra faccia ad odiare una persona come Silvio Berlusconi. Il sindaco di Milano, che stando ai dati è la città italiana con più denunce, più reati, più crimini in Italia, invece di occuparsi di questo si preoccupa di non volere intitolare l’aeroporto di Malpensa a un grande imprenditore come Silvio Berlusconi. Da milanese mi viene tristezza”. Per il ministro dei Trasporti, che si è fatto promotore dell’iniziativa dell’intitolazione di Malpensa a Berlusconi, “queste sono polemicucce piccole piccole. Silvio Berlusconi è stato un grande imprenditore, ha creato un impero che ha dato lavoro a migliaia di persone. La sinistra si metta l’anima in pace”