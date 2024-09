Fazzolari: “Fango su me e mia sorella, Alma è dipendente Tim dal 1992. Dagospia ne risponderà in tribunale”

“Il giornale online Dagospia, specializzato in gossip e nell’infangare chi non lo coccola e sostiene, risponderà in tribunale anche delle gravi insinuazioni che oggi ha mosso ai danni di mia sorella Alma Fazzolari, che secondo D’Agostino sarebbe stata ‘assunta in FiberCop’ grazie a me”. Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo replicando al fango del sito di gossip.

“Alma – prosegue la nota di Fazzolari – è dipendente del gruppo Tim dal 1992. Nel 2001 è diventata la prima dirigente donna dell’intera rete Tim. Senza raccomandazioni di sorta né favori, semplicemente per le sue capacità: Alma si è laureata in astrofisica nucleare alla Sapienza di Roma con 110 e lode all’età di 23 anni, ha conseguito l’Executive Master in Business Administration presso la Luiss, parla in modo fluente quattro lingue. È una eccellenza vera. E soprattutto Alma non è stata appena assunta in FiberCop: in seguito allo scorporo della rete Tim, l’azienda è stata di fatto suddivisa tra Tim e FiberCop, e in quest’ultima sono confluiti circa 20mila dipendenti Tim in funzione delle mansioni già esercitate. Quindi – conclude Fazzolari – mia sorella Alma è rimasta semplicemente dov’era in quanto dirigente Tim. O doveva essere licenziata solo lei perché io non risulto tra i benefattori di Dagospia?”.

Fibercoop: 20mila dipendenti da Tim, inclusa Alma Fazzolari

Il primo luglio 2024, con il perfezionamento della cessione della NetCo di TIM al fondo statunitense KKR, FiberCop è stata rilanciata come nuovo operatore wholesale di telefonia fissa, che fornisce servizi di connettività end to end in tutta Italia.

Nell’ambito dell’operazione di scorporo della rete di TIM, in FiberCop (precedentemente controllata al 58% da TIM) è stato conferito il ramo d’azienda di TIM che comprende l’infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale. L’intero capitale di FiberCop è stato poi acquisito da Optics BidCo, società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR“).

Contestualmente al lancio della nuova FiberCop, la società ha quindi nominato un nuovo Presidente e Amministratore Delegato, ruoli assegnati rispettivamente a Massimo Sarmi, già Chairman di FiberCop dal Novembre 2020, e Luigi Ferraris, che entra in FiberCop da Ferrovie dello Stato Italiane, dove ha ricoperto il ruolo di CEO dal 2021. Il 2 luglio 2024 i due Manager hanno diramato la prima nota del loro mandato, indirizzata ai circa 20 mila dipendenti della società provenienti Tim.