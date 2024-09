Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia morto in un incidenti di montagna sull’Adamello

E’ Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, la vittima dell’incidente di montagna avvenuto a circa 3mila metri di altitudine in prossimità di cima Payer, gruppo dell’Adamello, al confine tra le province di Brescia e di Trento. La Federazione italiana sport invernali (Fisi) sottolinea in una nota che “il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto e attento, nella mattinata del 31 agosto aveva intrapreso il percorso in solitaria, ma a un certo punto, forse dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato nel vuoto per 200 metri”.

Come ricorda la stessa Federazione, Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962. Aveva una grande passione per le montagne, e, sotto la sua guida, Audi Italia ha legato la sua immagine a quella della Federazione Italiana Sport Invernali. “Un lutto terribile per federazione – ha detto il presidente della Fisi Flavio Roda – che con Longo ha collaborato proficuamente per anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia”.

Longo stava percorrendo in solitaria la via ferrata che porta fino alla vetta. I soccorsi sono stati subito attivati dalla chiamata al 112 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l’alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo, dopo aver sorvolato la zona con l’elicottero della Protezione civile, hanno individuato l’uomo circa 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’alpinista.