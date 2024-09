Divinazione Expo 24, Meloni: “Orgogliosa delle eccellenze italiane”. L’agenda della seconda giornata

“Inaugurare Divinazione-Expo 24 a Ortigia, con l’affetto dei cittadini e potendo conoscere tante eccellenze italiane, mi ha reso profondamente orgogliosa” scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il mio grazie va al ministro Lollobrigida per aver promosso questa vetrina e ai nostri agricoltori per produrre ogni anno prodotti di incredibile qualità e valore, conosciuti e amati ovunque. L’agroalimentare è un pezzo fondamentale del nostro nome nel mondo, il Made In Italy, e un pezzo straordinario della nostra identità. Siete la nostra ricchezza e forza più grande”.

DiviNazione: i tre panel della seconda giornata

Nella seconda giornata di “Divinazione Expo 24”, organizzato in occasione del G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa a Siracusa, sono previsti tre panel con la presenza di 4 ministri. Ecco i principali appuntamenti: Alle ore 10.00 presso il Teatro Comunale di Siracusa, si terrà l’incontro con le principali rappresentanze nazionali del mondo agricolo e della pesca. In apertura i saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Tre i panel: il primo sarà incentrato sulla difesa e la valorizzazione della filiera agricola al quale parteciperà il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Nel secondo verrà fatto un focus sulla pesca e l’acquacoltura con le conclusioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

A Ortigia Urso, Calderone, Schillaci e Lollobrigida

Il terzo panel, invece, sarà dedicato interamente alla sicurezza sul lavoro e al contrasto al caporalato, con le conclusioni del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. A chiusura dei lavori, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Alle ore 16.00, presso l’Area Masaf in Piazza Duomo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, premierà il Ten. Col. Walter Villadei, il consigliere delegato di INDA, Marina Valensise, e il Presidente Onorario Marchesi Antinori, Piero Antinori, con il premio Personalità d’eccellenza italiane. Alle ore 17.00 sarà inaugurato il villaggio dello sport, presso l’Area Parcheggio Talete, con l’amichevole di pallanuoto a mare: Italia vs All Stars. Alle ore 19.00 andrà in scena, presso il Ponte Umbertino, la sfilata Cotone organico Made in Italy.