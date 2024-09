Campo largo, basta la parola: ancora fughe da Italia Viva. De Monte passa a Forza Italia

Nuovo addio a Italia Viva. Dopo il clamoroso abbandono di Luigi Marattin e altri dirigenti, stavolta a smarcarsi dai renziani è stata la deputata Isabella De Monte, che ha deciso di aderire a Forza Italia. La motivazione è sempre la stessa, condivisa per altro con i colleghi e le colleghe che in queste settimane hanno deciso di lasciare anche Azione: l’impossibilità di riconoscersi in un percorso politico che prevede il campo largo.

De Monte lascia Italia Viva per Forza Italia: “L’adesione al campo largo interrompe un percorso”

“Sono lieta di aderire al gruppo di Forza Italia che rappresenta quei valori di europeismo, garantismo e pragmatismo che da sempre caratterizzano il mio pensiero”, ha detto De Monte, ringraziando il suo ex partito “per il percorso fatto assieme che inevitabilmente si è interrotto con l’adesione al campo largo“.

Gli azzurri: “Contribuirà al percorso di crescita del partito”

“A nome del gruppo dei deputati di Forza Italia do il benvenuto alla collega De Monte che con l’esperienza acquisita in Italia e in Europa contribuirà alla nostra crescita per raggiungere gli obiettivi indicati dal segretario nazionale Antonio Tajani”, ha commentato il capogruppo azzurro a Montecitorio, Paolo Barelli. “Conosco Isabella fin da quando fu eletta al Parlamento Europeo e ho sempre riconosciuto in lei serietà e competenza nel promuovere valori comuni quali l’europeismo”, ha commentato Antonio Tajani su X, postando foto alcune insieme a De Monte. Per il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, l’adesione di De Monte “dimostra, ancora di più, quanto la nostra forza politica sia diventata attrattiva”. “Abbiamo ancora tante tappe da percorrere e traguardi da raggiungere, ma – ha commentato Gasparri – la nostra crescita è determinante per raggiungere quell’obiettivo del 20%, alle prossime elezioni politiche, che ci ha indicato il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani”.