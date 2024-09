Cambio al vertice nella Lega: Stefani e Durigon nuovi vice di Salvini. “Concordato da tempo”

Cambio al vertice in casa Lega. Il deputato e coordinatore veneto, Alberto Stefani, e il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, sono i nuovi vicesegretari. La decisione è stata formalizzata nel corso consiglio federale convocato alla Camera. Stefani e Durigon, che nel ruolo di vicesegretari affiancheranno il deputato Andrea Crippa, prendono il posto del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, “che – si legge in una nota della Lega – hanno rilevanti incarichi istituzionali”.

Durigon e Stefani nuovi vicesegretari della Lega

Fonti autorevoli del Carroccio hanno assicurato che gli avvicendamenti erano già “concordati da molto tempo”. Secondo quanto emerso, con la nomina dei due vicesegretari, Matteo Salvini apre un piano di riorganizzazione della Lega, previsto da tempo nell’ambito del quale sarebbe previsto anche un rimescolamento dei capi dei dipartimento del partito.

Un avvicendamento “concordato da tempo”

Attualmente i dipartimenti sono 29, coordinati da Armando Siri, che dovrebbe restare al suo posto. Stefani, dopo l’incarico di vicesegretario, dovrebbe assumere a stretto giro anche quello di responsabile organizzazione e del tesseramento; l’altro nuovo vice, Durigon, invece, dovrebbe assumere il ruolo di responsabile per il Mezzogiorno. Il tutto, viene spiegato, in vista delle prossime scadenze elettorali, con una prospettiva che abbraccia anche le prossime politiche.

L’impegno per il partito (anche in vista delle prossime scadenze elettorali)

“Il mio impegno sarà improntato all’ascolto di tutte le istanze che arriveranno dal partito, a tutti i livelli, e dai territori: dialogo e collaborazione sono imprescindibili per individuare soluzioni efficaci e mettere in atto idee e progetti che daranno nuova linfa al grande progetto politico della Lega”, ha commentato Durigon, ringraziando Salvini per la fiducia, augurando buon lavoro ai colleghi vicesegretari e dicendosi certo che Giorgetti e Fontana “continueranno a dare un contributo fondamentale al movimento”. “Lavorerò insieme agli altri vicesegretari, al fianco di Matteo Salvini, cercando di offrire il mio massimo contributo al partito. Milito nella Lega dall’età di 15 anni e per me oggi è una grande emozione. Farò del mio meglio”, ha detto poi Stefani, a sua volta ringraziando il segretario e i colleghi.