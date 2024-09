La Lega fa il punto sulle priorità e pensa a Pontida. Giorgetti: “Sulla manovra leggo un sacco di fantasie”

I principali dossier della stagione politica che si è appena aperta, ma anche l’organizzazione di Pontida sono stati al centro del vertice della Lega che si è tenuto a Montecitorio e al quale hanno partecipato Matteo Salvini, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, i ministri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e molti parlamentari. “Avanti col taglio di tasse e gli aumenti degli stipendi, attenzione e investimenti sulla sanità, determinazione su autonomia, difesa dei confini, sicurezza” sono state le parole d’ordine del vertice, così come riferite dallo stesso Carroccio.

Il focus sui temi economici. Giorgetti: “Sulla manovra leggo un sacco di fantasie”

In particolare per quanto riguarda i temi economici tra le priorità per la ripresa dei lavori e la manovra ci sono il taglio del cuneo e anche la flat tax al 15% fino a 100mila euro. Sulla manovra “ci stiamo lavorando”, ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lasciando l’incontro. “Leggo un sacco di cose strane, di fantasie, che non so nemmeno io. Invece, innanzitutto dobbiamo avere il quadro. Sai, come d’estate c’è il calciomercato, poi finisce e c’è la realtà: le partite, la stessa cosa succede con la manovra. C’è il bilanciomercato, e poi si fanno le cose che si devono fare”, ha proseguito il ministro rispondendo alle domande dei cronisti.

“Abbiamo discusso di un po’ di priorità e un po’ di cose che interessano alla Lega”, oltre che delle questioni legate alla “ripresa dei lavori” parlamentari, ha detto poi il capogruppo al Senato , Massimiliano Romeo. “Noi stiamo lavorando alla proposta per la revoca della cittadinanza per gli stranieri che commettono reati gravi”, ha aggiunto Salvini, rispondendo ai cronisti al termine del vertice.

Al vertice della Lega anche il punto sull’organizzazione di Pontida

Ma tra le priorità del partito c’è certamente l’imminente raduno di Pontida, che si terrà il 6 ottobre e al quale parteciperà anche Roberto Vannacci. “Ci saranno delegazioni anche dall’estero. Il 18 ottobre, invece, la Lega sarà mobilitata a Palermo perché è in calendario un’udienza del processo Open Arms con l’arringa dell’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno (a metà settembre ci sarà la requisitoria con le richieste dei Pm)”, hanno poi sottolineato ancora fonti della Lega.

Salvini conferma la volontà di incontrare Bossi

Il vertice, è stato riferito, si è svolto in un “clima molto costruttivo” e di “grande determinazione”. “Tutti gli interventi confermano grande unità di intenti”, è stato sottolineando, rendendo noto anche che Salvini ha confermato la volontà di vedere, nei prossimi giorni, Umberto Bossi.