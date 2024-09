Bezos compra una villa nascondendo la sua identità per risparmiare. Ottiene lo sconto ma finisce in tribunale

Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha comprato una mega villa a Miami chiedendo all’agenzia immobiliare che venisse celata la sua identità per non far salire troppo il prezzo. L’ha pagata 79 milioni di dollari ma il proprietario, non appena si è accorto che dietro quella identità anonima si nascondeva il Re di Amazon, ha fatto causa all’agenzia.

Bezos e la villa da 79 milioni di dollari

Oggetto del contendere la lussuosa proprietà di Leo Kryss a Miami, in Florida. Kryss, fondatore di Tectoy, un’azienda brasiliana di elettronica e giocattoli, pretendeva 85 milioni di dollari per vendere il suo gioiello ma l’agenzia immobiliare Douglas Ellimann lo ha convinto a scendere a 79 nascondendogli, a suo modo di dire, che l’acquirente era uno degli uomini più ricchi del mondo, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

E così ha deciso di trascinare l’agenzia immobiliare in tribunale, sentendosi danneggiato.

Un villa lussuosa

La villa al centro della disputa è situata a Indian Creek, un’isola esclusiva accessibile solo attraverso un unico ponte sorvegliato privatamente. Ospita numerose ville appartenenti a vip statunitensi.

La casa è dotata di sette camere da letto, quattordici bagni, cantina, biblioteca, teatro e piscina, era stata messa in vendita a maggio dello scorso anno il mese successivo era arrivata la proposta d’acquisto.

Il patron di Amazon aveva recentemente acquistato un’altra villa ad Indian Creek, dal valore di 90 milioni di dollari: una residenza che il 1998 era stata venduta ad appena 2,5 milioni.

Un patrimonio di 200 miliardi di dollari

60 anni, ingegnere, Bezos è il fondatore, proprietario e presidente del gruppo Amazon, la più grande società di commercio elettronico al mondo, nonché il fondatore e amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali, ed il proprietario del Washington Post, uno dei più importanti giornali statunitensi.

Secondo la rivista Forbes, al 7 marzo 2024 Bezos risulta essere la terza persona più ricca al mondo dopo Bernard Arnault ed Elon Musk, con un patrimonio stimato di 196,1 miliardi di dollari.