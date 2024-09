“Amica di drogati, pedofili, corrotti”: il delirio di Furfaro su Meloni e Musk è l’ennesimo boomerang per il Pd

La rosicata pazzesca della sinistra per il legame che il premier Giorgia Meloni ha saputo costruire con Elon Musk arriva anche ai vertici del Pd, con un tweet al veleno del deputato fedelissimo di Elly Schlein e responsabile delle iniziative politiche dem, Marco Furfaro. “Gli amici di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell’Italia: drogati, pedofili, corrotti. Uno schifo indicibile, ci stanno facendo vergognare in tutto il mondo”, ha scritto il deputato, postando una foto di Meloni, Musk e Katalin Novák ed elencando le presunte malefatte dei soggetti in questione, Musk in testa. Finendo però sbugiardato dall’informatico Andrea Stoppa, collaboratore italiano del patron di X.

Il delirio di Furfaro su Meloni e Musk

“Al centro, la donna del popolo, quella della ‘famiglia tradizionale’ e de ‘i bambini non si toccano’. A sinistra, Elon Musk. In Italia, grazie alle leggi Meloni, sarebbe in galera per aver fatto due figli con maternità surrogata e per uso continuo di droghe, leggere e pesanti. Non solo. Ama talmente tanto i valori tradizionali, i bambini e la famiglia, che è padrone di un social dove è permessa la pornografia e dove gira anche pedopornografia”, ha scritto Furfaro, aggiungendo: “A destra, Katalin Novák. Era una fedelissima di Orbán, ministra della Famiglia Tradizionale. Cacciata persino dall’autocrate ungherese, perché nell’aprile 2023, contestualmente con la visita del Papa a Budapest, concesse la grazia presidenziale al vicedirettore dell’orfanotrofio di Bicske. Uno schifo di uomo che aveva cercato di coprire gli abusi pedofili, arrivando a forzare i bambini a prestare falsa testimonianza”. Quindi quel finale con i fuochi di artificio: “Gli amici di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell’Italia: drogati, pedofili, corrotti”.

La risposta del collaboratore di Musk

“Sono la persona che segue Musk. Lei sta dicendo che X favorisce la pedopornografia e che l’imprenditore è un drogato? Le lascio qualche info prima che probabilmente potremmo vederci in altra sede”, ha risposto Stoppa. “Nel secondo semestre 2021 Twitter vecchia gestione ha sospeso 600mila account per contenuti pedopornografici. Nella prima metà del 2024 X, sotto gestione Musk, ne ha sospesi quasi 2,8 milioni. Musk – ha aggiunto – utilizza chetamina sotto stretto controllo medico essendo autorizzata dall’autorità Fda, aldilà degli articoli di giornale è sottoposto regolarmente a test anti-droga richiesti dalla Nasa e autorità americane essendo a capo della più importante azienda aerospaziale al mondo. Non ha fallito nessun test anti-droga”.

L’ennesimo boomerang per il Pd

Furfaro ha replicato, cercando di sostanziare il suo veleno iniziale e rilanciando le accuse contro Musk, probabilmente nel tentativo di recuperare una figura tapina. Anche politicamente: ciò che colpisce dell’imbarazzante tweet del deputato Pd, infatti, al di là del livello di livore e della gravità delle accuse, è il tentativo di relegare l’interlocuzione tra il premier e il patron di Tesla e Space X a una questione meramente personale. Fingendo di non capire che invece in ballo, come per altro è stato notato anche da diversi osservatori, ci sono gli interessi nazionali e i potenziali investimenti che Musk potrebbe fare in Italia, a partire dal settore aerospaziale, in cui si registra una nostra rincorsa che preoccupa i vicini francesi, tradizionalmente primi della classe nel comparto. Ma, si sa, dalle parti del Nazareno, il partito viene sempre prima della nazione.