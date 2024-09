Adriano Galliani ha detto sì: da Allegri a Tajani, ecco chi c’era alle nozze del senatore di Forza Italia

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, 80 anni, ha detto “sì” nel pomeriggio alla storica compagna Helga Costa, 57 anni, in una cerimonia civile e blindatissima in Municipio a Monza. A celebrare le nozze è stato il sindaco Pd, Paolo Pilotto, mentre l’avvocato Cristina Rossello e Gigi Marzullo hanno indossato i panni dei testimoni dello sposo. Galliani è arrivato in Comune intorno alle 16 e ha preferito defilarsi da telecamere e fotografi, così come la sposa che pochi minuti dopo lo ha raggiunto a bordo di un suv nero. Lui in completo scuro e lei con indosso un raffinato tailleur bianco sono saliti al secondo piano del Comune, interdetto a cronisti e curiosi,

Spagnola di origini brasiliane, Helga ”è straordinaria, nonostante i casini e le mie famiglie allargate è diventata un punto di riferimento, soprattutto per mia figlia”, ha raccontato lo sposo, che ha tre figli e alle spalle due matrimoni: con Daniela Rosati e Malika El Hazzari. Galliani lo scorso ottobre è stato eletto senatore, proprio grazie ai voti conquistati nel collegio di Monza, battendo il radicale Marco Cappato, candidato del centrosinistra. Nonostante questo, la cerimonia in municipio sarà celebrata alle 16 dal sindaco Paolo Pilotto del Pd, davanti ai testimoni Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia e celebre avvocato milanese, e Gigi Marzullo (Galliani fu testimone insieme a Sabrina Ferilli alle nozze del giornalista Rai, nel 2018).

Le nozze di Galliani celebrate dal sindaco Pd di Monza

La “scelta delle nozze a Monza è stata una scelta di cuore”, ha commentato brevemente Rita Galliani, sorella dello sposo. Al termine della cerimonia il sindaco Pilotto ha parlato ai giornalisti, definendo la cerimonia “un matrimonio simpatico” e riconoscendo di avere “visioni differenti su tante cose” rispetto a Galliani, ma di parlare la sua stessa lingua in tema di “pragmatismo”. Poi ha aggiunto: “È certamente una persona che ama il Monza Calcio, questo lo vediamo tutti, ma anche la città di Monza, come dimostra la scelta di sposarsi qui”.

Dopo il fatidico ”sì”, l’appuntamento per i circa 200 ospiti è stato fissato a Villa Gernetto di Lesmo, dove Berlusconi voleva creare ”l’Università della Libertà”, un progetto che però non riuscì mai a far decollare. Oggi ospita spesso i ritiri del Monza ed è di proprietà di Fininvest Real Estate, la società che gestisce il patrimonio immobiliare della famiglia del Cavaliere, di cui Galliani è presidente.

Al tavolo degli sposi, Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, gli altri storici collaboratori del Cavaliere, insieme alla sua ultima compagna Marta Fascina, Flavio Briatore (con sempre al fianco Elisabetta Gregoraci), Diego Della Valle, Gabriele Gravina, Antonio Tajani e Pierferdinando Casini, gli unici due politici di primo piano tra gli invitati. Al tavolo accanto, insieme a Paolo Berlusconi (tra le altre cose presidente onorario del Monza), ci saranno Fausto e Germana Leali, Luana Ravegnini e il marito Renato Della Valle, e tre generali: Michele Adinolfi e Giuseppe Zafarana (Guardia di Finanza), e Carlo Gualdi (Carabinieri).

Posto d’onore per il mondo del calcio

Il posto d’onore ovviamente è per il mondo del calcio a cavallo tra Milan e Monza: tra allenatori come Carlo Ancelotti, Max Allegri, Alessandro Nesta, storici dirigenti sportivi come Ariedo Braida, bandiere del Milan come Daniele Massaro, Riccardo Montolivo e Leonardo con la moglie Anna Billò, giornalista sportiva cui chiese di sposarla durante un collegamento tv.

A proposito di giornaliste, presente anche la conduttrice di ”Unomattina” Daniela Ferolla con il marito Vincenzo Novari. Ovviamente folta la delegazione del Monza: oltre a calciatori come il capitano Matteo Pessina e il difensore Pablo Marí, ci saranno il consulente tecnico François Modesto, il direttore sportivo Michele Franco, il direttore operativo Daniela Gozzi, il segretario generale Davide Guglielmetti.

Tra gli altri invitati, il fondatore del MilanLab, il chiropratico Jean-Pierre Meersseman, il re dei vini Giancarlo Aneri, e i coniugi Paolo e Claudia dal Pozzo d’Annone, aristocratici compagni di nuotate a Forte dei Marmi.