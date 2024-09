Addio a Will Jennings, è stato autore della canzone d’amore che è impossibile non conoscere (video)

Chi non l’ha mai sentita alzi la mano: il musicista statunitense Will Jennings, autore di canzoni di film di grande successo, in particolare il brano iconico del film Titanic è morto nella sua residenza texana all’età di 80 anni.

L’annuncio della scomparsa è stato riferito da un portavoce della famiglia a “Variety” e “The Hollywood Reporter”, sottolineando che negli ultimi cinque anni le sue condizioni di salute sono state in declino.

Il paroliere due volte premio Oscar per “My Heart Will Go On” e “Up Where We Belong”, è morto venerdì 6 settembre nella sua casa di Tyler, in Texas, all’età di 80 anni.

Will Jennings era stato inserito nella Songwriters Hall of Fame nel 2006, quasi 10 anni dopo aver vinto il suo secondo Oscar per la canzone “My Heart Will Go On” interpretata da Celine Dion nel film “Titanic” (1997) diretto da James Cameron, e composta per la parte musicale dal suo frequente collaboratore James Horner.

Celin Dion l’ha cantata una sola volta: registrata al primo colpo

Pochi sanno che esistono due versioni di My Heart will go on, la prima è la versione radio. La versione che conosciamo tutti, quella che ha vinto il premio Oscar e che ha venduto 18 milioni di singoli (ottavo posto tra i singoli più venduti della storia). La versione prodotta da Walter Afanasieff in studio con orchestra, timpani, flauti, archi e chi più ne ha più ne metta. L’altra è quella che si sente durante i titoli di coda del film, una versione molto più povera strumentalmente. Perché è la primissima demo registrata della canzone. Leggenda vuole che una non convintissima Celine Dion abbia accettato di provare a registrare questa canzone anche se non le piacesse affatto.

La stessa artista canadese racconta che la cantò una sola volta e quando uscì dallo studio per chiedere le impressioni dei suoi collaboratori li trovò tutti con le lacrime agli occhi. Non ebbe più bisogno di ricantarla, buona la prima.

Will Jennings vantava due premi Oscar

Will Jennings aveva vinto il suo primo Oscar nel 1983, insieme a Jack Nitzsche e Buffy Sainte-Marie, per “Up Where We Belong”, canzone della colonna sonora del film “Ufficiale e gentiluomo” (1982), diretto da Taylor Hackford e interpretato da Richard Gere e Debra Winger.

In precedenza aveva ottenuto una nomination all’Oscar con Lalo Schifrin nel 1981 per la canzone “People Alone” del film “The Competition” (1980) diretto da Joel Oliansky e con protagonisti

Richard Dreyfuss e Amy Irving. Will Jennings ha vinto anche tre Grammy, due Golden Globe e una serie di altri premi.

Wilbur Hershel Jennings era nato a Kilgore, in Texas, il 27 giugno 1944. Prima di intraprendere la carriera hollywoodiana, aveva insegnato in college e università. Nel corso della sua carriera di paroliere, ha scritto per molti artisti, tra cui Whitney Houston, B.B. King, Mariah Carey, Jimmy Buffett, Joe Sample, Rodney Crowell e Roy Orbison. Ha inoltre collaborato con Steve Winwood per diversi album, tra cui “Arc of a Diver”, “Talking Back to the Night” e “Back in the High Life”. Insieme a Mariah Carey e James Horner ha scritto la canzone centrale di “Il Grinch” (2000), “Where Are You Christmas?”, cantata da un personaggio del film, e “Faith Hill” alla fine della stessa pellicola. Jennings e Horner hanno scritto anche una canzone per il film “A Beautiful Mind” (2001), diretto da Ron Howard e dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash, interpretato da Russell Crowe.