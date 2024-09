125 anni fa l’inizio della battaglia di Fiume: il Vate e quell’impresa mancata rimasta nella storia

“Mio caro compagno, il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d’Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Anche una volta lo spirito domerà la carne miserabile… Sostenete la Causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio”.

La carta del Carnaro

Un anno dopo Il Vate promulgò la Carta del Carnaro, una sorta di sindacalizzazione di Fiume che rimase solo come atto formale e politico e non fu mai attuata.

Già nella Premessa vi si affermava la chiara volontà di entrare a far parte integrante dello Stato Italiano e allo stesso tempo, consequenzialmente, l’italianità di Fiume e vi si sosteneva un futuro stato rivoluzionario-corporativo. Proprio dalla Carta del Carnaro “dannunziana” anche il regime fascista in seguito prenderà spunto per la propria dottrina politica economica riproposta nella Carta del lavoro del 1927, dove attraverso la politica del corporativismo si voleva istituire un sistema antagonista nei confronti sia della società capitalistica che di quella marxista.

Fiume rimase una sconfitta per D’Annunzio. E insieme, la consapevolezza di un atto ardito reso immortale proprio dalla mancata vittoria.