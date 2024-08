Vespa, lite sul treno: un contestatore lo insulta a freddo, lui lo manda a quel paese. Oggi il bis: sei solo un odiatore (video)

Si fa quel che si può, ma nell’era dei social ottenere i classici “15 minuti di notorietà” smascherati da Andy Wharol con la sua visionaria affermazione del 1968 è diventato un traguardo davvero più facile che mai da raggiungere (e superare anche). Fin troppo. Lo dimostra l’ultima lite gratuita, sibillinamente cercata e ottenuta da Matteo Gracis: questo il nome dell’ultima star del web che si è fatto notare online per la lite in treno con Bruno Vespa: un alterco cercato e, naturalmente, subito postato.

Bruno Vespa: la lite sul treno col contestatore

Un battibecco sulla bocca – e nei meme – di molti in queste ore, registrato 24ore fa nella calma di un vagone ferroviario, dove l’anfitrione di Porta a Porta è stato avvicinato mestamente, e all’apparenza cordialmente, dall’uomo che gli si è presentato con la scusa di voler scattare una foto in veste di fan del noto volto televisivo. Ma Vespa sgama subito il sotterfugio di Gracis che, platealmente, più che scattare un’istantanea si mette a girare un video (clicca qui per vederlo dal link del Corriere tv).

Lo stratagemma della foto e poi l’attacco a freddo

L’escamotage – prontamente smascherato – dà comunque a Gracis il tempo di innescare il battibecco che Vespa poi liquiderà con un sonoro vada a fare in c…o, per la gioia di utenti e commentatori social. Vespa insomma capisce l’inganno e non ci sta, mandando a quel paese il contestatore. Ma Gracis, non ancora pago, e che su Instagram si definisce «libero pensatore», continua in solitaria la sua intemerata. Anche dopo essersi allontanato dal giornalista Rai. E comunque certo non prima di averlo definito un «professionista della disinformazione». Tutto immancabilmente postato sui social in tempo reale (ci mancherebbe)…

Un professionista «… della disinformazione»

Non l’ha presa troppo alla lontana il contestatore finto fan di Vespa: «Bruno Vespa uno dei più grandi professionisti…» esordisce lasciando i puntini sospesivi e pronto a sferrare l’attacco improvviso: «… della disinformazione». Prontamente rispedito al mittente disturbatore e attacco, però, Gracis nell’allontanarsi finisce di registrare lo show auto-prodotto e prosegue: «Lei, che è un megafono della voce dei padroni, giusto?». E Vespa sul pezzo che replica: «Certo, assolutamente. Può accomodarsi per favore?». Poi un altro uomo si mette in mezzo a loro e Gracis ritorna al suo posto (ma non ancora in silenzio).

Bruno Vespa, la replica dopo la lite in treno: «Sei solo un odiatore»

A stretto giro arriva anche la replica più argomentata di Vespa. Il quale, in un video che postiamo da X, rivolgendosi a Gracis sottolinea: «Sei solo un odiatore». Del resto, aggiunge, la caratteristica di voi odiatori è che col risentimento cercate di riscattare le vostre infinite frustrazioni professionali e personali, e quindi ti sei ridotto a vendere la tua misera merce sui treni come hai provato a fare ieri con me. Buona fortuna». Sotto, le parole del giornalista Rai dal suo account X.