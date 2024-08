Trump show sulla politica estera: “Con me l’Iran sarebbe stata calma, buoni rapporti con Kim e Putin”

Nell’intervista con Elon Musk su X Donald Trump ha affrontato anche i termini della politica estera, rivendicando che con una sua presidenza le questioni geopolitiche e i conflitti in corso avrebbero avuto un’altra evoluzione e citando XI Jinping, Putin e anche Kim Jong-un. Il candidato repubblicano ha mostrato un aplomb da uomo di Stato, richiamando in maniera subliminale che, durante il suo quadriennio alla White House, non c’è stata alcuna guerra nel mondo.

Le parole di Trump: “Un bene avere buoni rapporti con XI, Putin e Kim”

Donald Trump ha difeso i suoi rapporti con leader stranieri come il russo Vladimir Putin, il nordcoreano Kim Jong-un o il cinese Xi Jinping, assicurando che andare d’accordo con loro “è positivo”. “Andare d’accordo con loro è’ una buona cosa, non una brutta cosa”, ha detto durante l’intervista andata in onda su X.

“Conosco ognuno di loro. E lascia che te lo dica, la gente dirà che è terribile. Non sto dicendo niente di buono o di cattivo. Sono al massimo del loro gioco, sono duri, sono intelligenti e proteggeranno il loro Paese”, ha proseguito il candidato presidente repubblicano.

Riferendosi ai tre leader di Cina, Russia e Corea del Nord, il tycoon ha detto: “Probabilmente amano il loro Paese. E’ solo un diverso tipo di amore, ma lo proteggeranno”.

The Donald ha accusato i democratici di avere complicato i rapporti internazionali e di non essere riusciti ad evitare le escalation che hanno portato ai conflitti in corso sia in Ucraina che nel Medioriente.

“Sull’Ucraina la Ue paghi quanto paghiamo noi”

Parlando del conflitto in corso a Kiev da due anni e mezzo il candidato repubblicano ha lanciato una stoccata all’Unione europea: “L’Ue approfitta di noi negli scambi commerciali e noi li difendiamo con la Nato: dovrebbero pagare quanto noi per l’Ucraina”, ha detto Trump, ribadendo il concetto espresso qualche mese fa che non siano solo gli Usa a sostenere gran parte dei costi della guerra.

“L’Iran non attaccherà Israele, con me non avrebbero fatto casino”

Parlando di un possibile, imminente attacco di Teheran ad Israele, l’ex inquilino della Casa Bianca si è detto certo che, “Tutti stanno aspettando un attacco dall’Iran , ma l’ Iran non attaccherà, credimi. Tu sai che io ero lì e loro (gli iraniani) sapevano che non dovevano fare casino. Io non volevo fare brutte cose a loro, ma loro erano senza soldi perché io avevo detto alla Cina di non comprare petrolio dall’Iran”.