L’intervista di Musk a Trump infiamma i Social: “Kamala incompetente, Biden fatto fuori da un colpo di Stato” (video)

Donald Trump lo ribadisce anche nel corso dell’intervista di due ore a Elon Musk, andata in streaming su X: “Rischiamo la Terza guerra mondiale”. E il patron di Tesla concorda: “Penso che la gente sottovaluti il rischio”.

La “conversazione” tra Elon Musk e Donald Trump su X, avvenuta alle 3 di notte in Italia, ha avuto finora numeri record: è stata ascoltata finora da 16,4 milioni di persone, 84 milioni le visualizzazioni sul post, 319 mila i commenti, 111 mila i ‘retweet’, 374 mila i ‘Mi piace’. Lo riporta Elon Musk sulla sua piattaforma social, avvertendo che “Domani esploderà ancora di più”.

Che cosa ha detto Trump nell’intervista a Elon Musk

Donald Trump è stato il protagonista di due ore di conversazione sulla piattaforma social X, ex Twitter, con il proprietario, Musk. Il collegamento è stato lanciato con quaranta minuti di ritardo a causa di un “massiccio attacco a X” presumibilmente di hacker, il cui obiettivo, ha spiegato Musk, era “non permettere a Trump di parlare”.

Il candidato presidente repubblicano ha rilanciato i suoi temi caldi: ha parlato di invasione di migranti (“Venti milioni sono entrati negli Stati Uniti, arrivati da carceri, manicomi e da tutto il mondo, dall’Africa, dall’Asia, dal Medio Oriente”), sostenuto che “andare d’accordo con Xi e Putin è buona cosa”. Della sua avversaria, Kamala Harris, Trump ha detto che è “incompetente” e candidata di “terzo grado”. Le ha contestato il fatto di avergli copiato la proposta di non tassare le mance e ricordato di come sotto di lui l’America “fosse cresciuta in modo straordinario”. Il tycoon ha attaccato il sistema giudiziario definito “malato”, accusato la procura di New York di averlo perseguitato. Musk si e’ proposto di dare una mano nella prossima ipotetica amministrazione Trump per controllare la spesa e accertarsi che i “soldi dei contribuenti americani vengano spesi bene”. L’ex presidente ha detto “mi piace”.

L’Ue ha tentato di censurare questa intervista

Non sono mancati attacchi a Bruxelles, che aveva criticato l’intervista parlando del pericolo di diffusione di fake news. L’Ue si “approfitta di noi” negli scambi commerciali” e “noi li difendiamo con la Nato: dovrebbe pagare quanto noi per l’Ucraina”, ha detto Trump, mentre il patron di Tesla ha ricordato a Trump di aver ricevuto una lettera da Bruxelles prima dell’intervista. “Ci sono tentativi di censura da parte di altri paesi”, ha messo in evidenza Musk.

La sarcastica risposta di Harris e Walz

La risposta del tandem democratico formato da Kamala Harris e Tim Walz non si è fatta attendere. “L’estremismo di Donald Trump e la sua pericolosa agenda Prject 2025 sono la caratteristica, non il difetto della sua campagna presidenziale e, ora, sono stati pienamente mostrati a quelli che hanno avuto la sfortuna di ascoltarlo stasera durante quello che è accaduto su X.com”, ha scritto la campagna in un comunicato pubblicato anche su X. “L’intera campagna di Trump è al servizio di gente come Elon Musk e di sé stesso. I ricchi, ossessionati da sé stessi, che schiacciano la classe media e che non sono neanche capaci di gestire un livestream nell’anno 2024”, continua il comunicato, facendo riferimento al ritardo nella trasmissione dell’intervista, attribuito da Musk a un attacco informatico. Il comunicato, su X, è stato pubblicato con la didascalia: “Il nostro commento a quella cosa, qualsiasi cosa sia stata”.