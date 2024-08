Musk -Trump: la grande notte su X che può cambiare le presidenziali americane

Elon Musk intervista Donald Trump. L’evento dell’anno, in onda stasera alle 20 americane (le 2 da noi) sull’account X del tycoon si candida a dare un’ulteriore scossa alla campagna elettorale per le presidenziali, dopo l’attentato al candidato repubblicano di quattro settimane fa e la rinuncia di Joe Biden alla corsa per la Casa Bianca in favore di Kamala Harris.

Musk e il sostegno a Trump

Elon Musk ha recentemente dichiarato che X(già twitter) “deve essere politicamente neutrale” per meritare la fiducia dei consumatori, palesando il proprio supporto per Trump in diverse occasioni. Musk ha annunciato che durante l’evento verranno effettuati alcuni “test di scalabilità del sistema” per prevenire eventuali problemi tecnici, come quelli riscontrati durante il lancio della campagna presidenziale di Ron DeSantis nel 2024 su Spaces.

Dalla sospensione al sostegno

Twitter(ora X) sospese addirittura l’account dell’ex presidente statunitense considerando i suoi post offensivi. Ma è stato proprio Musk, dopo l’acquisizione del social, ad avviare prima una fase di disgelo con The Donald, poi a riattivare il suo profilo e, infine, ad annunciare il suo sostegno ai repubblicani, con una donazione finanziaria che non è stata chiarita nei termini(si era parlato di 45 milioni di dollari mensili, cifra poi smentita dal Ceo di Tesla).

L’attacco a Google

Il proprietario di X nei giorni scorsi aveva attaccato frontalmente Google, accusandolo di ostacolare la campagna elettorale di Trump. “Se si scrive The Donald– aveva detto Musk- appaiono cose del tutto diverse, tipo ‘Donald Reagan’. E’ un modo per penalizzare evidentemente Trump”.

Come seguire il dibattito in Italia

L’evento dell’intervista dell’uomo più ricco del mondo al candidato repubblicano per la Casa Bianca sarà visibile, come detto, dalle 2 in Italia. Per seguire l’intervista, sarà necessario accedere alla piattaforma X, assicurarsi di avere un account attivo e di essere connessi prima dell’inizio della trasmissione. È possibile trovare l’evento direttamente dall’account Spaces di X. È un’occasione per osservare direttamente le dinamiche tra Donald Trump e Elon Musk, in un contesto che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della piattaforma X e per il panorama politico statunitense.