Trump scatenato: “Metterò fine alla truffa green. La gente non vuole le auto elettriche. A Musk dico…”

Donald Trump rilancia un suo cavallo di battaglia contro Biden e Harris. E conferma di voler abolire le normative a favore delle auto elettriche introdotte dall’attuale amministrazione che punta a un mix di vendite del 50% di Bev entro il 2030: “Dobbiamo sbarazzarci di queste norme”, ha detto Trump durante la conferenza stampa tenuta presso il golf club di Bedminster, di sua proprietà. “Dobbiamo farlo anche se Elon Musk ha pubblicamente ribadito il suo sostegno nei miei confronti” (soprattutto durante la diretta su 𝕏 tra il padrone del social e il candidato repubblicano, ndr)”. Sfida a distanza tra Donald Trump e Kamala Harris in due diversi incontri in vista del voto per le presidenziali Usa. Nel resort di Bedminster, il tycoon ha parlato per quasi due ore.

Trump contro la “truffa green”: “L’ho detto a Musk: Elon ho un problema”

Tesla ibride? In un passaggio della conferenza stampa, Trump sembra persino suggerire a Musk di ampliare la gamma Tesla con modelli ibridi: “Elon è una grande persona, ma gli ho detto: ‘Ho un problema, io sono totalmente a favore delle auto elettriche, ma sono solo una piccola percentuale”, ha detto Trump, non senza contraddirsi. “Sono convinto che l’auto elettrica sia incredibile e penso che quello che Musk ha fatto sia incredibile. Ma la gente vuole auto a benzina, vuole auto ibride, vuole altri tipi di macchine. Elon sa che è così, e lo ha capito perfettamente”.

Addio al Green New Deal

Trump è anche tornato a uno dei suoi storici cavalli di battaglia, ossia l’abolizione del Green New Deal, definito “Green New Scam”, truffa ecologista. “Trivelleremo, baby, trivelleremo, e questo farà immediatamente scendere i prezzi di ogni cosa”, ha aggiunto Trump. “Il prezzo dell’elettricità verrà dimezzato almeno nei primi 12 mesi, anche perché avremo una scorta enorme di petrolio. L’ho sempre detto, sotto i nostri piedi abbiamo più oro liquido di qualsiasi altra nazione, più dell’Arabia Saudita e più della Russia. Porremo fine a questa truffa ecologista, e useremo i soldi risparmiati per ridurre il debito. Ci siamo indebitati per quasi 10 trilioni di dollari senza motivo, costruiremo ponti e strade, cose di cui abbiamo bisogno, non li sprecheremo in maniera stupida perché la Cina possa riderci dietro”.

“Ho diritto ad attaccare la Harris”

Trump ha attaccato direttamente la rivale dem: “Penso di aver diritto agli attacchi personali”, ha detto. “Io ho diritto ad attaccare Kamala Harris, lei mi ha definito `bizzarro e io non ho molto rispetto per lei, non ho rispetto per la sua intelligenza”. Ha poi aggiunto che gli Stati Uniti sono una “nazione fallimentare” con una “economia fallimentare”. Facendosi riprendere con alle spalle una sfilza di prodotti, da biscotti a cereali, Trump ha accusato la sua avversaria, Kamala Harris, di “distruggere tutto ciò che tocca”. Affermando che se lei vincerà le elezioni ci sarà una nuovo “grande depressione”. Le contesta di “voler imporre un controllo comunista sui prezzi”. Trump ha accettato la proposta di Fox News di un dibattito tv in diretta contro la vicepresidente Kamala Harris il 4 settembre. Il dibattito si terrà in Pennsylvania, anche se il luogo dell’evento non è ancora stato determinato.

Nuovo piano di sicurezza per Trump

Intanto ill Secret Service ha approvato un nuovo piano di sicurezza per proteggere meglio l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante gli eventi della campagna elettorale all’aperto, compreso l’uso di vetri antiproiettile per proteggerlo sul palco. Lo ha confermato un funzionario dei servizi segreti al ‘Washington Post’. La nuova procedura arriva dopo che i Servizi Segreti hanno chiesto alla campagna di Trump di sospendere temporaneamente la sua presenza ai comizi all’aperto, dopo che un uomo armato ha sparato diversi colpi di pistola contro il candidato repubblicano nel corso di un comizio all’aperto a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio scorso.