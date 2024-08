Tragedia a Pavia, 18enne morta in strada, grave l’amica: tornavano da una festa in monopattino

Tragedia nella notte a Pavia, dove una 18enne, secondo le prime ricostruzioni, è morta dopo essere caduta dal monopattino in via Bonomi intorno alle due del mattino. Con lei, sul monopattino, anche una 17enne che è ora ricoverata in osservazione al San Matteo di Pavia con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta insieme ai soccorsi del 118, si tratterebbe di un incidente autonomo, non causato da nessun veicolo. Le due giovanissime sarebbero state insieme sul monopattino, percorrendo la via sul marciapiede, quando, per causa ancora da accertare, avrebbero perso il controllo, cadendo. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti: all’arrivo dei soccorritori e degli agenti, le due ragazze erano ancora coscienti e avrebbero iniziato a rispondere alle domande. All’improvviso la 18enne ha smesso di parlare, andando in arresto cardiaco e venendo portata immediatamente al San Matteo di Pavia dove, poco dopo, è morta.

Le ipotesi degli investigatori e gli esami tossicologici

Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle cause della tragedia. Sono state acquisite le immagini delle telecamere in tutta la zona adiacente a quella dove sono state ritrovate le ragazze per stabilire con precisione le modalità dell’impatto. I rilievi effettuati sul manto stradale escludono qualsiasi collisione con vetture o motociclette. La procura ha disposto gli esami tossicologici anche per verificare se le ragazze avessero ingerito qualche sostanza.

La tragedia di Pavia e le morti in monopattino

Gli incidenti in monopattino sono in costante crescita sia in Italia che nel resto d’Europa. Solo nel 2022 erano state sedici le vittime nel nostro Paese, con un aumento degli impatti complessivi quasi dell’80%. Il nuovo codice della strada approvato dalla maggioranza prevede delle strette anche per i monopattini, la cui velocità spesso impatta sui pedoni, con obbligo di casco e di percorsi adeguati. Soprattutto a causa dell’irruzione improvvisa sulle strade e su una mancanza di disciplina da parte di chi guida questi mezzi.