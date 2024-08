Sinner, primo compleanno da numero uno: stasera a Cincinnati guardando agli Us open

Buon compleanno Jannik. Compie 23 anni Sinner e incredibilmente parte dell’Italia non è consapevole di avere il numero uno del mondo tennistico. E il genetliaco dalla guida del ranking Jannik lo festeggerà a Cincinnati, giocando contro l’australiano Thompson per arrivare ai quarti del Master 1000 e guadagnare ancora punti.

Sinner, un campione che dovrebbe essere più amato

L’Italia del tennis, anche quando i giocatori erano dilettanti, non aveva mai avuto il numero uno del mondo. Un evento che è scattato il 4 giugno in un’annata che Sinner aveva inaugurato nel migliore dei modi, vincendo in Australia il suo primo Slam. Poi, la primavera e l’estate non sono andate troppo bene. A Parigi la semifinale, a Wimbledon la sconfitta ai quarti contro il russo Medvedev e la tonsillite che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi con tanto di polemiche sui social. Rientrato a Montreal ha perso ai quarti di finale contro Rublev.

Nonostante i suoi successi e un carattere giovale e umile, fatto si sobrietà e di riservatezza, Sinner è entrato nel mirino degli haters. Per tanti, la rinuncia alle Olimpiadi è stata un pretesto, per altri(essendo altoatesino) non sentirebbe sufficientemente l’orgoglio patriottico: tutte idiozie che non rendono giustizia al più grande sportivo che l’Italia oggi possa esprimere.

A caccia di punti per difendere il primato

Jannik a Cincinnati vorrebbe arrivare fino in fondo e vincere il suo terzo Master. Una vittoria gli garantirebbe in totale mille punti in più e l’ipoteca, considerando il complicato meccanismo degli scarti, di poter chiudere la stagione in testa alla classifica Atp. Ma il suo obiettivo è soprattutto quello di ritrovare una piena forma fisica in vista degli Us open.

Vincere Flashing Meadows

Dal 26 agosto all’8 settembre a Flashing Meadows, a New York, si svolgeranno gli Us open, ultimo slam dell’anno che Jannik vuole portare a casa. Anche li i suoi principali avversari saranno Alcaraz e la leggenda Djokovic. Subito dopo la stagione avrà altri due 1000(Shangai e Parigi-Bercy), la finale Atp di Torino e la Coppa Davis, che Sinner ha riportato lo scorso anno in Italia dopo 47 anni e che vorrebbe rivincere. Altri 100, Jannik.