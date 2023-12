Sinner numero uno anche del presepe di San Gregorio Armeno. Ferrigno: “La sua statuina batte tutti” (video)

C’era da aspettarselo: il fenomeno del tennis mondiale Jannik Sinner è sul podio anche nella classifica del Presepe napoletano di San Gregorio Armeno. La statuina dell’enfant prodige italiano, che ha battuto per due volte il numero uno al mondo Djokovic , è la più ricercata nelle botteghe di San Gregorio Armeno.

Sinner re del Prepese di San Gregorio Armeno

Lo racconta all’Adnkronos Marco Ferrigno, uno dei riconosciuti maestri presepiali della “via dei presepi” incastonata nel centro storico di Napoli. “Senza ombra di dubbio Sinner è il più richiesto, la Coppa Davis vinta dall’Italia ha fatto scattare una richiesta continua di statuine con le sembianze di Sinner”, racconta il maestro. “Nessuno si avvicina per richieste al tennista italiano. Neppure le statuine dei calciatori del Napoli, la cui domanda è in deciso calo a causa del complicato avvio di stagione, dopo lo scudetto vinto qualche mese fa”.

Nessun è richiesto come il fenomeno del tennis

Sinner batte tutti come sulla terra rossa. Ferrigno mette anche in evidenza che “tra personaggi famosi più richiesti c’è l’ex presidente Silvio Berlusconi, morto da qualche mese”. Poi c’è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mentre quella di Elly Schlein è in riproduzione. “Ne avevamo preparata una sola e l’abbiamo regalata a lei, quando ha fatto visita al centro storico”.

Vanno forte anche i cantanti neomelodici

“Stanno andando assai forte nella vendita anche i cantanti neomelodici napoletani – aggiunge Ferrigno – e dipende anche dall’appeal della nostra città, che sta attirando tantissimi turisti. Sono soprattutto gli italiani che acquistano statuine. La cantante Emma Marrone in queste ore ha fatto visita al negozio e ha acquistato la sua statuina”.