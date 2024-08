Selvaggia Lucarelli infierisce su Arianna Meloni e Lollobrigida. Il web: “Che tristezza, per quattro like…”

La fine del legame tra Arianna Meloni e il ministro Frasncesco Lollobrigida viene subito sfruttata dalla solita Selvaggia Lucarelli per buttarla in politica senza un minimo di sensibilità. L’editorialista e giudice di Ballando non può fare a meno di infierire sarcasticamente sulla vicenda. Lo fa con una considerazione inelegante che c’entra poco con il punto di vista sentimentale espresso dalla dirigente di FdI, al centro di una settimana arroventata da polemiche: “In casa Meloni tifano per le famiglie tradizionali, purché siano quelle degli altri” posta Lucarelli su X. Buttare in politica le parole della sorella della premier al Foglio denota tutta l’insensibilità che del resto riconosciamo a Sevaggia Lucarelli. Che per vocazione non solidarizza mai con le donne, punge, provoca, giudica senza appello. Non ci aspettavamo qualcosa di diverso. L’astio verso la famiglia Meloni – premier, sorella, cognato e vicende legate al passato remoto della presidente del Consiglio- non l’ha mai nascosto. Fanno fede i suoi post. Infierire sulla notizia di una vicenda sentimentale chiusa si commenta da sè.

Il post velenoso su X di Selvaggia Lucarelli su Arianna e Lollobrigida

Preveniamo la replica di chi dirà che Arianna Meloni è un personaggio pubblico. E che se affida ad un quotidiano le sue vicende personali non si deve stupire che la cosa rimbalzi, appunto, pubblicamente. Il punto è un altro ed è la “lezioncina” sulla morale familiare che di fatto travalica il senso della notizia in sé. Il ruolo di giudice che da tanti anni affronta in tv tracima in molte sue stilettate che giungono con un forte carico di ostilità e irrisione. Sono gli stessi suoi follower a non capire il senso di questo post. Quasi tutto notano un’ostilità di fondo nel commento della Lucarelli: “In casa Meloni tifano per le famiglie tradizionali, purché siano quelle degli altri”. “E questo che c’entra?” scrive subito un utente. Un altro: “Io non sono iscritto a FdI né tifo per Meloni. Ammesso che tifino per la famiglia tradizionale, dove sta scritto che non posono lasciarsi?”. “Meglio una famiglia tradizionale separata che le tue fluide perversioni arcobaleno”.

I leoni da tastiera augurano ad Arianna di “buttarsi nel Tevere”

Per correttezza informiamo che molti utenti applaudono al post di Selvaggia Lucarelli: i commenti livorosi non mancano, compreso l’augurio odioso che Arianna possa veramente “buttarsi nel Tevere”: “auspicio” con cui i leoni da tastiera si beffano delle parole sentite con cui la sorella della premier descrive la stima e l’attamento per Francesco Lollobrigida, padre delle sue due figlie (“Mi butterei nel Tevere per lui”). Al netto degli odiatori attizzati dal commento della Lucarelli, ci sono alcuni che le tirano le orecchie:

Un utente X a Selvaggia Lucarelli: “Che tristezza, per quattro like…”

“Allora? Uno che tifa per la famiglia tradizionale non può decidere di interrompere una relazione? Deve prima chiedere il permesso alla Lucarelli?”. C’è anche chi fa notare con sensibilità quanto sia difficile giudicare oggi le relazioni di coppia: “Rispetto le loro decisioni”. Altri si indignano con lei: “Che tristezza dover sfruttare situazioni familiari per quattro like…”. Ancora una bacchettata a Selvaggia: “La Meloni non mi è simpatica, però credo che usare fatti personali per screditare sia alquanto miserabile“. Il giudizio corrosivo: “A casa mia tifiamo per spegnere visibilità alla Lucarelli. Che critica Fedez e signora, giustamente, ma poi campa grazie alla visibilità degli stessi”. “Post forzato”. E un altro aggiunge: “Ovviamente solo per la sinistra poteva far diventare una vicenda privata un caso politico”.