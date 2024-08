Scuola, pronti per il rientro. E per le prossime vacanze: ecco tutti i ponti dell’anno 2024/2025

Iniziano gli studenti di Bolzano: saranno loro, giovedì 5 settembre, i primi a tornare a scuola. Lunedì 9 toccherà ai colleghi del Trentino e poi a seguire a quelli del resto d’Italia: l’11 sarà la volta dei ragazzi di Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e il 12 settembre quelli di Campania, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Infine la campanella suonerà il 16 settembre per i coetanei di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Almeno in linea di massima, perché poi con l’autonomia è possibile che qualche scuola decida di anticipare, magari anche per recuperare giorni da giocarsi per i possibili ponti di quest’anno 2024/2025.

Tutti pronti per il rientro a scuola, pensando ai ponti: ecco quali sono per l’anno 2024/2025

La prima parte dell’anno scolastico, in questo senso, è un po’ parca di opportunità, perché è vero che sia il 1° novembre sia l’8 dicembre cadono di venerdì, ma è anche vero che, sempre in virtù dell’autonomia, molte scuole sono ormai organizzate da anni con la settimana corta e il sabato si sta già a casa. In compenso, il calendario offre uno spazio in più per le vacanze di Natale: il 22, giorno in cui in genere iniziano, capita di domenica. Dunque, per molti, sempre in virtù del sabato di chiusura, l’ultimo giorno in classe sarà venerdì 20. Il 7, giorno tradizionale di rientro, capita invece di martedì. Dunque, dopo il periodo particolarmente lungo di 17 giorni di riposo, non si prevede un’estensione a valle.

Dopo le lunghe vacanze di Natale, arriva un dolce aprile

Da Natale si passa direttamente a Pasqua, che quest’anno cade piuttosto alta: il 20 aprile. La sospensione ministeriale è fissata, come di consueto, dal giovedì prima, il 17. E fino al 22 è festa per tutti. Poi, però, tre giorni dopo, venerdì 25 aprile, è di nuovo festa e qui si apre per alcuni la possibilità di un surplus di riposo. Più facile, però, che il ponte si realizzi la settimana successiva: il 1° maggio capita, infatti, di giovedì. Per molti si tratterà di saltare un solo giorno di scuola, il venerdì, per incasellarne quattro a casa.

Tra il 6 e il 10 giugno tutti in vacanza

Non è proprio un ponte, ma è comunque un giorno di riposo in più in continuità con il fine settimana anche quello offerto dal 2 giugno: quest’anno la Festa della Repubblica capita di lunedì. Da lì in poi si tratta di aspettare davvero solo una manciata di giorni per la fine dell’anno, fissata, a seconda delle Regioni, tra venerdì 6 e martedì 10 giugno. A quel punto gli unici a rimanere ancora sui libri, al netto degli odiati compiti delle vacanze, saranno i maturandi: l’appuntamento con l’avvio dell’esame di stato è il 18.