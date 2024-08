Roma, maxi incendio a Cinecittà: gravi ustioni per 4 soccorritori. Distrutta l’auto della Protezione civile (video)

Un maxi incendio di sterpaglie è divampato a Roma nella zona tra Cinecittà e Torre Spaccata. Quattro soccorritori, secondo quanto si apprende un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile, sono stati trasportati in ospedale per ustioni gravi. “Un collega in particolare, dei vigili del fuoco, portato al Sant’Eugenio è più in difficoltà, ma i medici ci dicono che non ci sono prossimi pericoli, però stiamo aspettando delle valutazioni anche da parte loro”, spiega Massimo La Pietra, direttore della protezione civile del Lazio, a Rainews24.

Quattro ricoverati in codice rosso al Sant’Eugenio

L’incendio si è spento “perché è bruciato tutto ciò che poteva bruciare. Adesso le squadre a terra stanno facendo le operazioni di bonifica per evitare che il fuoco riprenda, perché c’è una situazione di vento molto intensa”.

Nelle immediate vicinanze del rogo ci sono diverse abitazioni: “Non essendo sul posto immagino non ci sia una condizione di fumo che possa gravare sulle persone, altrimenti avremmo condotto altre operazioni- ha concluso la Pietra- Al momento non è stato diramato alcun allarme, però è una cosa che non posso escludere né confermare. Stanno facendo le valutazioni sul posto. Non ho notizie di fumi né di problemi”.

Incendio a Cinecittà: Rocca e Gualtieri seguono l’emergenza

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è “in costante collegamento con il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale e con le strutture sanitarie per sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti e verificare la situazione relativa alle operazioni di spegnimento, che stanno proseguendo senza sosta” del vasto incendio al pratone di Torre Spaccata e Cinecittà.

“Seguo con attenzione insieme ai vertici della ASL le condizioni di salute dei tre volontari e del vigile del fuoco rimasti ustionati questo pomeriggio. Sono in cura presso il Sant’Eugenio. A loro il mio pensiero cui si unisce quello di tutta la Regione”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

In una nota, “esprime la vicinanza al vigile del fuoco e ai volontari della protezione civile” Massimiliano Metalli, delegato ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Pubblico Fratelli d’Italia. “L’Italia intera – prosegue Metalli – ringrazia gli uomini e le donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per salvare quella altrui”.