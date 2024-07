Roma, vasto incendio intorno a Piazzale Clodio: fiamme fino all’Osservatorio e palazzi evacuati (video)

Un vasto incendio sta riguardando la zona di piazzale Clodio nella parte nord di Roma. In fiamme un’area verde alle spalle del tribunale penale della Capitale, poco distante dalla sede della corte d’appello, in via Romeo Romei. Dalle 14 di oggi la zona, coperta da un canneto e da vegetazione spontanea, è oggetto di un rogo. Le fiamme sono arrivate fino all’Osservatorio economico, in cima alla collina di Monte Mario, che è stato evacuato, così come alcuni palazzi vicino alla sede Rai di via Teulada, che affaccia su piazzale Clodio. Secondo quanto riferito da La Presse, inoltre, pur in assenza di un ordine preciso di evacuazione, la stessa Rai ha lasciato libera facoltà ai dipendenti di lasciare l’edificio. Nell’incendio sono andati distrutti alcune baracche e i resti di un insediamento abusivo di fronte a viale dei Cavalieri. Già ieri si era registrato un altro rogo lungo il prato che arriva sino a piazzale Clodio. Gli agenti della polizia penitenziaria dall’interno della cittadella giudiziaria hanno azionato un idrante per cercare di fermare l’incendio. Una lunga colonna di fumo ha invaso tutta la zona adiacente.

L’incendio di Roma, possibile causa dolosa

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con due autobotte, mentre diversi elicotteri stanno inondando l’area verde nel tentativo di spegnere il fuoco. Sul posto è giunto il magistrato di turno per stabilire un’eventuale origine dolosa. Difficile allo stato quantificare i possibili danni.

Le fiamme fino a Monte Mario e auto lambite dalle fiamme

La colonna di fumo nero fin da subito è stata ben visibile nella zona di Monte Mario e all’altezza della panoramica di Prati. Le fiamme stanno interessando tutta la zona verde che costeggia la città giudiziaria, con un’alta colonna di fumo ben visibile. Diverse le auto parcheggiate al bordo della strada e alcune sono state lambite dalle fiamme. Dal cortile esterno del tribunale è stato azionato un idrante per cercare di arginare il fuoco. Già nella notte, intorno alle 2, le fiamme erano esplose in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. A bruciare un canneto e sterpaglie con le lingue di fuoco che avevano interessato alcune baracche. Altri incendi erano scoppiati nella notte anche in zona Dragona e a Ostia.