Incendio a Vieste a 17 anni dalla tragedia di Peschici: evacuate le strutture turistiche

Uno spaventoso incendio si è propagato a Vieste sul Gargano portando all’evacuazione di una struttura turistica adiacente e alla chiusura della strada provinciale.

L’evacuazione di Baia dei campi

A causa dell’avanzamento dell’incendio che sta interessando il bosco sovrastante baia San Felice a Vieste, i vigili del fuoco hanno disposto a scopo precauzionale l’evacuazione della vicina Baia dei campi, la struttura ricettiva che ospita circa 1200 persone. In azione anche due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco oltre ai mezzi impegnati da terra. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia e spinte dal forte vento avanzano verso la struttura ricettiva. I turisti che non hanno l’automobile vengono trasportati a bordo di barche via mare ed ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune di Vieste.

Il sindaco: “Situazione critica”

“È una situazione critica – ha sottolineato il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. – È il quinto tentativo in una settimana e stamani ci sono riusciti. La preoccupazione è per il vento che spinge le fiamme verso Baia dei Campi (struttura che ospita circa duemila persone). Per questo abbiamo ordinato l’evacuazione. Questa decisione è stata presa a causa del possibile riversamento dell’incendio in quella direzione, per garantire la sicurezza di tutti i turisti e operatori e per prevenire eventuali rischi legati a situazioni impreviste. Tuttavia la situazione è seguita con attenzione e per ora sotto controllo. Vi terrò aggiornati su eventuali decisioni” ha scritto su Facebook il primo cittadino.

Possibile cause dolose per l’incendio

Dalle parole del sindaco si evince la possibilità di una causa dolosa per il fuoco divampato a Vieste. Anche se dovrà essere la magistratura a chiarire ciò che è accaduto e se sia stato frutto di negligenza o dell’ennesimo, vigliacco atto di piromania.

Il precedente di 17 anni fa a Peschici

Era proprio il 24 luglio del 2007 quando un altro, terribile incendio interessò il Gargano causando tre morti a Peschici. Le fiamme giunsero fino alla spiaggia distruggendo diversi ettari di bosco di una delle zone più belle della Puglia. A distanza di 17 anni si ripete nella stessa zona l’incubo delle fiamme.