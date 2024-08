Paradosso M5s: più cala nei consensi, più soldi riceve dallo Stato. In cassa 9 milioni di euro

Vi ricordate la prima versione del M5s che combatteva contro il finanziamento pubblico dei partiti? Tutto cancellato. I bilanci 2023 del Movimento 5 stelle registrano un singolare paradosso tra la tendenza elettorale e quella delle casse dello Stato. Più scende giù nelle urne, più sale su alla voce entrate. Lo spiega in modo illuminante Milano Finanza. “Per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte la stagione epica dei “duri e puri” è davvero alle spalle. Anche il M5s ha deciso di farsi finanziare dallo Stato e dal 2023 per la prima volta ha preso i soldi del 2 x mille, che hanno fatto volare i conti – scrive Fabio Pavesi – L’avanzo di amministrazione è balzato da poco più di centomila euro nel 2022 a 1,95 milioni. Ma il Movimento scoppia di salute anche sul fronte cassa: ben 9,1 milioni di euro”. Come spiega il quotidiano economico, “sembra davvero la legge del contrappasso: più il consenso elettorale e i voti presi scendono, più il partito movimento si fa ricco”.

La mossa disperata per riempire le casse del M5s

In un post social del settembre di un anno fa, il presidente del M5s Giuseppe Conte aveva argomentato in questi termini la mossa della disperazione. «Abbiamo scelto insieme, con un voto degli iscritti – ha scritto in un post su Facebook – di accedere a questo strumento che è ben distante dal finanziamento pubblico ai partiti a pioggia, al quale continueremo a opporci. Con il 21000 ognuno di voi sceglie di destinare una parte delle proprie tasse, senza alcun onere aggiuntivo, al finanziamento di questa o quella forza politica, sulla base degli obiettivi e dell’azione politica che ciascuna di esse persegue. Ovviamente il contribuente è libero anche di non destinare neanche 1 euro delle proprie tasse al finanziamento di forze politiche». La mossa di Conte: chiamare il finanziamento pubblico con un altro nome. L’ennesimo escamotage verbale dell'”avvocato del popolo”. Ma il concetto non cambia: meno voti, più soldi in cassa. Roba da pentastellati.