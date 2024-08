Multe in posti dove non si è mai stati: il “tarocco” che colpisce tante persone e le cose da fare

Multe per eccesso di velocità a Roma, Napoli, Milano per persone che in quel momento non erano nelle città o che addirittura non ci sono mai state. Cresce il fenomeno del tarocco che colpisce tanti italiani e di cui parla oggi Il Giornale fornendo anche una serie di consigli utili a chi ne è vittima.

I motivi delle multe farlocche

Capita di vedersi recapitare a casa una multa in cui si contesta un eccesso di velocità da parte di comuni in cui non si è mai stati. I motivi possono essere diversi: un errore nella lettura della targa: a volte, i sistemi di rilevazione delle targhe possono commettere errori, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o se la targa è parzialmente oscurata; targa clonata: in alcuni casi, potrebbe trattarsi di un veicolo con una targa clonata, modificata cioè ad hoc da qualche malintenzionato per poter trasgredire impunemente il Codice della strada, o, peggio, compiere qualche atto doloso.

A volte può esservi un mero errore materiale nella trascrizione della targa.

Cosa fare in questi casi

In questi casi, essendo certi di non essere stati nei posti dove si contesta la violazione, bisogna fare ricorso. Si può inviare una pec al comune interessato e alla Prefettura competente esponendo in maniera circostanziata i fatti e le motivazioni.

Può anche essere consigliabile una denuncia alla Procura per truffa contro ignoti, per il sospetto che la propria targa potrebbe essere stata clonata.

Se il ricorso in autotutela non dovesse avere esito positivo, ci si può rivolgere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale, chiedendo ovviamente il rimborso delle spese legali sostenute e la relativa condanna del comune che ha emesso il provvedimento.

Il problema è che in molti casi serve l’assistenza di un legale. La polizia stradale in tutta Italia sta svolgendo da tempo delle indagini su quanti clonano le targhe.