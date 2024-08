Morra rompe il campo largo in Liguria e si candida a presidente della Regione contro il centrosinistra

Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia dei Cinquestelle, rompe il campo largo e si candida a governatore della Liguria. Il centrosinistra rischia di avere una spina nel fianco abbastanza seria mentre ancora non ha un suo candidato per le regionali che dovranno eleggere il successore di Giovanni Toti.

Morra e i suoi attacchi a Jole Santelli

Nicola Morra è ligure ma ha vissuto la sua vita a Cosenza. Brillante docente al liceo classico Bernardino Telesio, ha aderito il 2011 al Movimento Cinquestelle. Due anni dopo è diventato senatore, dove è rimasto fino al 2022. Il 2018 è stato eletto presidente della commissione parlamentare antimafia. Tre anni dopo, con molta coerenza, ha lasciato i pentastellati dopo la fiducia al governo Draghi. Da presidente della commissione antimafia assunse spesso posizioni estreme e fece discutere la sua(pessima) dichiarazione dopo la morte della governatrice calabrese di Forza Italia, Jole Santelli.

La sfida al centrosinistra

La candidatura di Morra è stata lanciata da Uniti per la Costituzione che sta raccogliendo le firme previste dalla legge per quanti non abbiano rappresentanze parlamentari. A lanciare Morra è Mattia Crucioli(anche lui in passato a Palazzo Madama con i Cinquestelle), capogruppo di Upc in Comune a Genova. Morra attualmente è consigliere comunale in un piccolo comune della Liguria.

Un drenaggio ai consensi di Schlein e Conte

Mattia Crucioli nel presentare la candidatura di Morra ha detto che, “da molto tempo non ci sentiamo più rappresentati né dal centrodestra né dal centrosinistra e individuiamo entrambi come parte di un sistema che non vuole e non può esprimere reali cambiamenti perché dominato dagli interessi speculativi e di potere di pochi” ma è normale che la presentazione dell’ex presidente della commissione antimafia è tutta una emorragia di consensi per Schlein e Conte. Morra ha sempre attaccato ad alzo zero il centrodestra, sia nella sua esperienza da parlamentare che da presidente di Palazzo San Macuto. E si è sempre dichiarato apertamente di sinistra.