Meeting di Rimini, il 20 l’apertura tra la ricerca dell’essenziale e la pace nel mondo

Il Meeting di Rimini, l’evento di Cl, apre i battenti martedì 20 agosto e per sei giorni, come sempre, caratterizzerà il dibattito politico e culturale italiano. Decine gli eventi previsti, con esponenti di spicco della politica, delle istituzioni e del mondo ecclesiastico e culturale.

Da Salvini a Barbera a Pinelli, gli ospiti previsti

Il Meeting aprirà ogni giorno dalle undici alle venti con dibattiti di vario genere. Il tema di quest’anno è ancora più stimolante: “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo? “. L’evento inaugurale, il 20 agosto alle 12, sarà: “Una presenza per la pace”, con gli interventi di Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini e e Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

La relazione sul tema del Meeting è in programma mercoledì 21 agosto alle 15, con Adrien Candiard, domenicano francese membro dell’Institut dominicain d’études orientales.

Tra le presenze istituzionali anche il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, il presidente del Cnel Renato Brunetta, il presidente della Banca d’Italia Fabio Panetta e l’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà.

2.500 volontari al Meeting di Rimini

Saranno ben 2.500 i volontari che contribuiranno in maniera determinante alla manifestazione. Sul sito internet www.meetingrimini.org è consultabile il programma dei convegni, mostre, spettacoli, del Villaggio Ragazzi e della Cittadella dello Sport.

E’ consigliabile scaricare l’applicazione che sarà fondamentale per partecipare all’evento, perché permetterà di entrare fisicamente in Fiera dal 20 al 25 agosto, prenotare la partecipazione ai convegni e la visita alle mostre, leggere le news e accedere ai contenuti aggiuntivi. Così come l’ingresso e la partecipazione, anche i parcheggi (9.000 posti disponibili) saranno gratuiti.

Il ricordo del “giudice ragazzino”

Importante il ricordo di Rosario Livatino, “il giudice ragazzino” ucciso dalla mafia, che verrà celebrato nel corso della prossima edizione del Meeting, certamente per il sacrificio della sua giovane vita, ma anche per il modello di magistrato che ha proposto: un modello di magistrato costituzionale che parla a tutta la magistratura d’oggi, anticipando temi divenuti cruciali e offrendo una testimonianza ricca di spunti per la riflessione attuale.