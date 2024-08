“Luigi libero, tutti liberi!”. Ilaria Salis la “svuota carceri”: dopo la scafista, il bombarolo…

Luigi Spera, attivista del movimento Antudo, è tra i beniamini della Salis, e non solo per le pessime condizioni in cui versa la struttura di Alessandria. “La situazione più criticata l’ho riscontrata nelle sezioni di isolamento, ho trovato una situazione raccapricciante, le persone sono abbandonate a loro stesse, c’è immondizia abbandonata nei corridoi e nelle docce. Nella sezione di alta sicurezza ho avuto modo di incontrare anche Luigi Spera. È in forma e combattivo. Ha un’accusa sproporzionata. È accusato di terrorismo in modo pretestuoso e con evidenti motivazioni politiche”.

Su “ X” la Salis scrive : “Luigi è stato accusato di detenzione di materiale esplosivo, atto terroristico con ordigni esplosivi (con l’aggravante di pericolo per l’incolumità pubblica) e istigazione a delinquere. Accuse pesantissime, del tutto sproporzionate rispetto ai fatti contestati… Sotto il profilo giuridico, è paradossale che Luigi si ritrovi in regime di alta sorveglianza sulla base delle accuse del Pubblico ministero anziché sulla prima sentenza del Giudice. Il prossimo passo spetta alla Cassazione, che a settembre dovrà pronunciarsi sul ricorso. È evidente che l’intento sia quello di punire Luigi per il suo impegno politico…”. Persecuzione politica, dunque…